Csilla Hegedüs, secretar de stat în MIPE, anunță o schimbare de filosofie la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția analizând în ce măsură poate acorda finanțare unor sectoare strategice.

”Studiem ce fac vecinii în domeniu și observăm că ei încearcă să finanțeze în primul rând firmele din țara lor. Aici am avea nevoie și de ajutorul BNR, pentru că noi am vrea să sprijinim și întreprinderi care nu sunt bancabile în momentul de față pentru că nu au indicatorii economici cei mai buni. Or, dacă noi putem investi în industria prelucrătoare a oțelului, de exemplu, cred că am face investiții în România extraordinar de importante pe termen lung”, afirmă Csilla Hegedüs.

Fonduri PNRR pentru digitalizarea lanțurilor de producție

MIPE va susține financiar anul acesta, din fonduri PNRR, colaborarea între întreprinderi producătoare și companii IT pentru digitalizarea lanțului de producție.

”În premieră, vă spun despre cealaltă latură a acestui program de digitalizare finanțat din fonduri europene, din PNRR: 150 milioane euro din care vom finanța colaborarea și crearea de produse între un IMM și o firmă de IT. Estre vorba de crearea de software al întregului lanț de producție, deci vom finanța firme de producție. Ne dorim aici ca cheltuielile, în majoritate, să nu meargă doar la software, hardware și, eventual o mică automatizare, ci să putem finanța întreg lanțul de producție.

Digitalizarea IMM – 350 milioane euro la dispoziție

Ca și sume, la digitalizarea IMM care se va lansa în 15 februarie, finanțăm întreprinderi micro, mici și mijlocii, cu sume între 20.000 și 100.000 euro, iar la digitalizarea ”mare”- cum îi spunem noi – microîntreprinderile vor putea beneficia de 500.000 euro, întreprinderile mici de 1,5 milioane euro, iar întreprinderile medii de 3 milioane euro, niște sume destul de mari”, a declarat Csilla Hegedüs în cadrul conferinței ”Banii României producătoare – finanțarea economiei private”, organizată de CursDeGuvernare.

O serie de alte noutăți prezentate de oficialul MIPE:

”În 15 februarie lansăm programul de digitalizare al IMM cu o sumă de 350 mil euro, unde finanțăm – iată o mini-strategie – producția, construcțiile, industria alimentară, turismul și comerțul.

Aici noi ne dorim ca aceste firme să nu își cumpere 2 laptopuri și 3 imprimante, ci să discute cu o firmă de IT care să vadă unde sunt provocările companiilor care vor să depună proiecte, după care să depună un proiect serios de digitalizare. Și fără prea multe hârtii, sperăm, pentru că ne dorim foarte mult simplificare- asta este un alt proiect pe care lucrăm – se va face un audit al respectivei firme. Noi dorim ca aceste firme pe care le finanțăm să ajungă la gradul 6 DESI. Nu avem alte criterii.”

Ținta MIPE: 6.000 de IMM-uri digitalizate

Ținta MIPE este să acorde sprijin în digitalizare pentru 6.000 de IMM.

Ținta MIPE este să acorde sprijin în digitalizare pentru 6.000 de IMM.

Din programele ciclului financiar 2021-2027 MIPE va finanța 3 mari categorii, conform direcției în care merge Comisia Europeană: digitalizare, eficiență energetică și cercetare-dezvoltare-inovare.

”Avem un program separat, Tranziție Justă, care este legat de cele 6 județe unde avem industrie bazată pe cărbune, energofagă și vom stimula și start-up-urile și crearea de locuri de muncă”, a mai precizat oficialul MIPE.

