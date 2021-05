Cristian Ghinea: Am invitat reprezentanții PSD la sediul ministerului, dăm acces la documente în lucru

de Razvan Diaconu , 24.5.2021

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță luni, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a dat „acces” reprezentanților PSD la documente aflate încă în lucru din PNRR. Ministrul spune că documentul complet cu anexele tehnice va fi finalizat în cursul acestei săptămânii și va fi transmis Comisiei Europene pe 31 mai.

„Facem astăzi un gest de transparență fără precedent, dând acces la documente încă în lucru. Am invitat reprezentanții PSD să le citească la sediul ministerului, fiecare capitol în ultima iterație aflată în lucru cu Comisia Europeană”, scrie ministrul Ghinea.

Acesta a precizat că PNRR în acest moment înseamnă documente de lucru pe capitole aflate în diverse discuții de lucru cu Comisia Europeană.

„Suntem în faza de lucru de dinaintea finalizării. Așa cum am explicat deja în mai multe comunicate de presă, MIPE dezvoltă componentele împreună cu ministerele de linie, avem discuții cu Comisia Europeană, primim comentarii, lămurim ce e de lămurit, negociem ce e de negociat și revenim cu o nouă iterație. Tot acest proces are ca scop ca la momentul trimiterii OFICIALE să avem un document matur. Niciun alt stat membru al UE nu a publicat documente de lucru”, transmite Cristian Ghinea.

Ministrul spune că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi finalizat în această săptămână.

„Componentele extinse și anexele tehnice vor fi finalizate în cursul acestei săptămâni. Cele mai multe state UE care au depus deja planul lor au ales să nu publice variantele extinse ale componentelor nici măcar după depunerea oficială, au publicat doar sinteze. Stadiul actual al PNRR se găsește în tabelul alăturat, unde am sintetizat etapa de parcurs pentru fiecare capitol. După cum am anunțat, vom depune documentul la 31 mai și acela este momentul în care România are PNRR oficial și de unde va începe etapa formală de evaluare de către Comisie”, mai scrie Ghinea.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a participat săptămâna trecută, joi, împreună cu prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu și reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, la o discuție cu premierul Florin Cîțu, cu ministrul Cristian Ghinea și cu vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

La finalul discuțiilor, Marcel Ciolacu a declarat că spera într-o ”discuție mai aplicată”, iar premierul Cîțu a anunțat că se va uita pe propunerile PSD de completare a PNRR, poate ”prin minune” va găsi ceva constructiv acolo.