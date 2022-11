Costul în creștere al materialelor, energiei și dependența de importurile din țări terțe ar putea limita ”renașterea” industriei europene de apărare, avertizează reprezentanții sectorului, potrivit Euractiv.

Statele membre UE investesc masiv în industriile naționale de apărare ca răspuns la războiul Rusiei din Ucraina. Cu toate acestea, prețurile și disponibilitatea unor materiale critice complică dezvoltarea sectorului.

„Majoritatea materiilor prime necesare pentru producția de produse militare nu sunt extrase în prezent sau sunt minimal extrase din statele UE”, a declarat Jiří Hynek, șeful Asociației pentru Industria Armelor și Apărării din Republica Cehă.

Hynek a subliniat, de asemenea, că UE importă materiale esențiale din țări terțe, în special din Asia și Africa.

„Pentru a numi doar câteva produse care sunt insuficiente pe piață astăzi – toate materialele de ambalare, multe substanțe chimice, dar și celuloza necesară pentru producerea prafului de pușcă. Există un deficit de cauciuc sintetic, iar prețurile sunt astronomice”, a spus Hynek.

De exemplu, vestele rezistente la gloanțe, atât de solicitate, nu ar fi putut fi produse în Europa fără importuri din Asia, în principal China. „Unii producători au mutat producția direct acolo”, a avertizat Hynek, adăugând că nu vede demersuri pentru a rezolva situația.

Unul dintre liderii europeni în sectorul apărării – Italia – se confruntă cu prețuri dureros de ridicate. Dacă până acum statul a importat mai multe materii prime, precum aluminiu, platină, paladiu sau rodiu din Rusia, în urma războiului a fost nevoită să găsească furnizori alternativi.

„Prețul oțelului a sărit de la aproximativ 700 de euro pe tonă la 3.500 de euro, în timp ce prețul aluminiului a crescut de la 5 euro pe kilogram la 15 euro”, a declarat recent Paolo Può, președintele Cantiere Navale Vittoria, care produce nave militare, comerciale și de transport, pentru Corriere della Sera.

Può a admis, de asemenea, că compania solicită intervenția guvernului italian, deoarece majoritatea contractelor sunt cu statul.

Unele companii europene s-au pregătit deja să-și protejeze afacerea de creșterea vertiginoasă a prețurilor și de eventualele penurii.

„În ceea ce privește materiile prime, luăm măsuri de precauție și am achiziționat stocuri mari de aluminiu și materiale plastice importante. În plus, am achiziționat semiconductori sau componente electronice, așa că ar trebui să avem puține probleme de aprovizionare pe termen mediu”, a declarat un purtător de cuvânt al Rheinmetall, cel mai mare producător de arme din Germania, adăugând că firma a majorat semnificativ capitalul de lucru pentru a putea face față provocărilor.

Pe de altă parte, deficitul de cipuri și semiconductori a afectat producția de armament din Franța chiar și înainte de războiul din Ucraina.

Grecia se confruntă la rândul său cu o penurie, dar mai mult în ceea ce privește pământurile rare. Pe de altă parte, Bulgaria sau Spania nu au probleme în acest sens.

Detalii suplimentare despre deficitul de materii prime din industria europeană de apărare rămân tabu din motive strategice și de securitate.

Cu toate acestea, dacă investițiile nu merg mână în mână cu creșterea producției de materii critice, Europa s-ar putea confrunta cu o altă dependență similară celei din sectorul energetic, avertizează jurnaliștii europeni.

*