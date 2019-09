Corpul diplomatic reproșează MAE, AEP și STS timpul scurt de implementare și costurile noii legislații electorale

de Vladimir Ionescu , 4.9.2019

Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfășura pe parcursul a trei zile, vineri, sâmbătă și duminică, ridică mai multe probleme de logistică decât au fost luate în calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat în 26 mai la alegerile europarlamentare în secțiile de votare din afara țării.

Digi 24 anunță că ambasadorii care au comunități mari de români au avut o întâlnire foarte tensionată, săptămâna trecută, cu reprezentanții MAE, AEP și STS, reproșându-le acestora că este imposibil să rezolve, logistic, cerințele introduse în legislație.

Cea mai mare problemă, citează Digi24 surse participante la întâlnirea dintre ambasadori, secretarul general al MAE, prim adjunctul de la STS și președintele AEP, Constantin Mitulețu, este legată de spațiile pe care ambasadele trebuie să le închirieze pentru organizarea alegerilor.

Asta deoarece nu sunt suficiente 3 zile pentru închiriere, ci este nevoie de 7 sau 8 zile, timp în care în aceste spații se instalează cabine de vot, se pregătesc urne, se fac întâlniri ale membrilor secției de votare, numărătoarea voturilor, curățenie etc. Locațiile publice din străinătate la care ar putea apela ambasadele sunt greu de eliberat pe parcursul unei săptămâni de lucru, iar locațiile private sunt foarte scumpe, explică ambasadorii contactați de Digi24.ro.

În plus, există și o problemă legată de experiențele trecute cu români supărați în ziua votului. ”Eu voi avea mari dificultăți să găsesc spații pentru secții pentru că nici nu mai vor să audă de români. Și acum pe pereții unei clădiri în care a fost secție de vot la europarlamentare e scris m…e PSD”, a povestit un șef de misiune diplomatică.

În afară de locații, a fost ridicată și problema personalului la întâlnirea cu autoritățile însărcinate cu organizarea votului în Diaspora. Cei care vor face parte din comisiile de la secțiile de vot trebuie să își ia concediu cel puțin 8 zile pentru a putea acoperi activitățile obligatorii legate de procesul electoral. În plus, numărul secțiilor de votare se dublează în Diaspora și vor crește și costurile necesare plății celor care vor face parte din comisii.

Discuțiile ambasadori-autorități au fost ”neplăcute” și chiar cu ”urlete”. Potrivit unor surse participante, Ovidiu Grecea, consulul general al României la Vancouver, ar fi strigat: ”Vă bateți joc de noi?”

Constantin Mitulețu, președintele AEP, a explicat pentru Digi24.ro că numărul de secții de votare a fost mărit la 900, mai mult decât dublu față 441 câte s-au dovedit insuficiente la alegerile din 26 mai.

”Problemele pe care le-au ridicat ambasadorii țin doar de misiunile lor diplomatice. Întinderea votului din Diaspora pe mai multe zile creează aceste probleme, majoritatea fiind de natură logistică. Gândiți-vă însă, că și Președintele, și premierul, și Parlamentul au propus inițial 7 zile. Noi, AEP, am fost singura instituție care am susținut și am insistat pentru votul pe 3 zile. Am cântărit, am analizat că e mult pe 7 zile. Dacă făceam pe 7 zile era și mai rău. În acest moment, din ce ne-a comunicat MAE, sunt aproximativ 900 de secții de vot în Diaspora”,, a declarat Mitulețu.

Costul estimativ al votului din Diaspora este de aproximativ 35 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro este costul suportat de AEP pentru votul prin corespondență și buletinele de vot. Anii trecuți suma cheltuită pentru votul în Diaspora era în jur de 4 milioane de euro, a mai explicat președintele AEP.