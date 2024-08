Contractul pentru reabilitarea planșeului din Piața Unirii, semnat – 750 mil. lei

Contractul de finanțare a proiectului pentru „Regenerarea spaţiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare a planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa în Piaţa Unirii” a fost semnat luni, la Palatul Victoria. Lucrarea va costa 750 de milioane de lei și investiția urmează să înceapă în octombrie și să se finalizeze în 2028.

Planşeul datează de aproape 100 de ani, are o lățime de 32 metri și o lungime de 360 metri, și acoperă râul Dâmboviţa, pasajul rutier şi metroul. Dirijează apa pe sub pământ până în peretele pasajului rutier, de unde râul trece pe sub pasaj şi iese la suprafaţă lângă magazinul Unirea.

Pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2, iar pe deasupra planșeului este organizată circulația rutieră din Piața Unirii.

Experții care au evaluat ultima dată planșeul l-au încadrat în Clasa I de risc seismic și de șapte ani avertizează că există un pericol iminent de prăbușire.

„Refacerea Planşeului de la Piaţa Unirii, un nod vital pentru siguranţa celor aflaţi în trafic, dar şi a întregii zone! Ştiu că nu este un proiect uşor. În plus, pe parcursul lucrărilor, vom avea o perioadă cu restricţii de trafic. De aceea este esenţial ca lucrările să fie realizate rapid, în termenele stabilite!”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Finanțarea, prin Programul Anghel Saligny

Valoarea contractului este de 750 de milioane de lei, cu termen de execuţie la finalul anului 2028, finanțarea urmând să se încheie după cinci ani, a declarat ministrul Adrian Veştea.

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul Anghel Saligny, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului.

Proiectul a fost adjudecat de asocierea formată din companiile Construcții Erașu (lider), Concrete & Design Solutions si Bog’Art.

Lucrările sunt programate să înceapă în anul 2025. Durata de execuție este stabilita la 33 de luni (nouă luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executie).

Din asociere mai fac parte, ca subcontractanți și terti, societățile Erbașu Edil Construct SA, Erbașu Total Construct SA, Aquaproiect, Concelex, CES Consulting Services, DP Proiect Instal, Prospect Drill, Invest Servicii Comerciale, Drum Concept și MC General Construct Alfa.

Vor fi realizate lucrări de terasamente, arhitectura peisagistică a spațiilor verzi, demontare și înlocuire a conductelor, lucraăi de construcții, fundații și de imbracare a autostrăzilor și a drumurilor și la instalațiile electrice.

Contractul include si serviciile de proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice, precum si asigurarea de asistență tehnică pe întreaga perioadă de proiectare și execuție a lucrărilor.

Degradările identificate de expertiza tehnică:

armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor

grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune

grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistențā puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi

beton exfoliat, armături corodate și infiltrați locale in placa de beton a planşeului; defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător efectuate cu ocazia diverselor intervenți la planșeu.

degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete

