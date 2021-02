Contrabanda cu țigări la cele mai mici niveluri din ultimii 12 ani – raport Novel Research

de Vladimir Ionescu , 21.2.2021

Piața neagră a țigaretelor s-a menținut și în ianuarie la cel mai mic nivel din ultimii 12 ani, 8,6% din totalul consumului, în ușoară scădere față de noiembrie anul trecut (9,2%), potrivit Novel Research.

„În ianuarie 2021, piața neagră a înregistrat cea mai mare scădere în regiunea sud-vest, și anume 8,2 puncte procentuale (p.p). până la 3,5%”, a declarat Marian Marcu, directorul general al Novel Research.

„Cu toate că în nord-est comerțul ilegal scade cu 6,4 p.p. până la 22,3%, regiunea continuă și în ianuarie să dețină cea mai mare pondere a produselor provenite din contrabandă, comparativ cu restul zonelor țării. Creșteri semnificative sunt notate în sud-est (5,5 p.p. până la 8,8%) și nord-vest (plus 3,1 p.p. până la 16,2%). Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” crește cu 11,1 p.p. până la peste 54%, Moldova scade cu 3,2 p.p. până la 9,4%, iar Ucraina și Serbia rămân relativ constante față de noiembrie 2020”, a adăugat directorul Novel Research.

Cadrul fiscal previzibil aduce bani la buget și investiții

„Pe fondul scăderii contrabandei, statul român a făcut anul trecut mai mulți bani din comerțul legal cu țigarete. British American Tobacco, cel mai mare jucător din acest sector, a plătit accize și taxe de circa 9,4 miliarde de lei, cu aproximativ 500 de milioane de lei mai mult decât în 2019. Menținerea unui nivel scăzut al contrabandei cu țigări, precum și un cadru fiscal predictibil reprezintă condiții esențiale atât pentru asigurarea contribuțiilor la bugetul de stat, cât și pentru stimularea investițiilor”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.

„Este îmbucurător că tendința de scădere a contrabandei se menține și anul acesta. Pe fondul micșorării fără precedent a pieței negre a țigaretelor și a unui cadru fiscal stabil, JTI a virat la bugetul statului român aproape un miliard de euro, însemnând accize, TVA și alte taxe, impozite și contribuții aferente anului 2020, plătite până în prezent. Suma este în creștere cu peste 12% față de taxele plătite pentru anul anterior. Pentru o evoluție normală a companiei și, implicit, pentru a crește contribuția la buget, este nevoie de predictibilitate fiscală și legislativă. Astfel, sperăm ca anul acesta să nu ne confruntăm cu inițiative de supra-reglementare, de tipul celei respinse în iunie trecut de către Parlament, și să stabilim, împreună cu Ministerul Finanțelor, un nou calendar sustenabil de accizare a țigaretelor, pentru perioada 2022-2027”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

Industria tutunului rezistă la criza coronavirus

„Într-o perioadă foarte dificilă pentru toată lumea, sectorul tutunului s-a dovedit rezilient. Conform ultimei execuții bugetare anunțate, în 2020 veniturile din accize au crescut cu 10,9% de la an la an. Cred că și anul 2021 va continua să fie marcat de incertitudine, ca urmare predictibilitatea devine cu atât mai importantă și pentru actorii economici, și pentru buget. Orice modificare a cadrului legal, orice schimbare bruscă și neplanificată a cadrului fiscal se răsfrânge asupra pieței legale și implicit asupra veniturilor bugetare. Pentru ca acest nivel al contrabandei să se mențină sub media europeană de 10% este, de asemenea, necesar ca autoritățile de aplicare a legii să continue să fie la fel de eficiente în reducerea comerțului ilegal”, a declarat Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Autoritățile de aplicare a legii au continuat să raporteze cantități semnificative de țigarete ilegale confiscate, zeci de grupări infracționale destructurate și operațiuni de amploare. Amintesc perchezițiile din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, la mai multe persoane bănuite că ar fi introdus în ţară peste 8.200.000 de ţigarete, disimulate într-un container sosit din Dubai și de confiscarea a peste 5 milioane de ţigarete, în valoare totală estimată de aproximativ 830.000 euro. Contrabanda este un fenomen real, cu efecte profund negative asupra societății și a bugetului, care apare ca o consecință a supra-reglementării sau a unei politici fiscale impredictibile. Așadar, mai ales în anul care urmează și care se anunță poate chiar mai dificil decât precedentul pentru economia românească, este necesar ca fiscalitatea și cadrul de reglementare să permită dezvoltarea pieței legale”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Ne bucurăm că am reușit ca acest nivel minim record al contrabandei cu țigarete, de sub 10%, să se mențină pe tot parcursul anului 2020 și iată, și în ianuarie 2021. Recent, 16 funcționari vamali au fost premiați cu certificate de merit emise de Organizația Mondială a Vămilor, în semn de apreciere pentru activitățile care au susținut promovarea valorilor și culturii organizației și sprijiniul oferit în perioada pandemiei, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Centrului de Formare Echipe Canine din comuna Pantelimon, județul Ilfov. Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și cea a Direcției Generale a Vămilor au înmânat astfel de certificate de merit și unui număr de cinci reprezentanți ai mediului de afaceri din România, inclusiv ai marilor producători de țigarete. Vom continua și în 2021 să ne urmăm obiectivele strategice de protejare a comerțului legal și astfel de securizare a veniturilor bugetare ale României și ale Uniunii Europene”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„În 2020, un an foarte dificil în care polițiștii de frontieră au continuat să-și facă datoria, au fost reţinute 4,2 milioane de pachete cu ţigări, având o valoare aproximativă de 51,7 milioane lei, peste 13.000 kg tutun și 205 kg tutun narghilea. De asemenea, au fost identificate şi destructurate 7 grupări organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 36 de persoane. Pentru 2021 ne propunem să continuăm să asigurăm şi să menţinem un nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră, indiferent de contextul în care ne vom desfășura activitatea” a declarat inspector general al Poliției de Frontieră, Chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Pentru Poliția Română prevenirea și combaterea contrabandei continuă să fie unul dintre obiectivele principale. Prin acțiunile comune pe care le-am desfășurat, am reușit să scădem an de an nivelul comerțului ilegal cu țigarete. Pentru acest an, ne propunem să continuăm acțiunile operative de combatere a contrabandei și, bineînțeles, să continuăm trendul descendent al acestui tip de criminalitate.” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, comisar-șef de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

În 2019, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro. În 2020, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil pentru statul român.