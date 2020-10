Finanțarea IMM-urilor în criza Covid: principiile și acțiunea concretă

de Raluca Florescu , 20.10.2020

IMM-urile au fost puternic afectate de criza provocată de pandemia Covid-19, iar România a pregătit un pachet de ajutor destinat acestui sector. Ministrul fondurilor europene asigură că statul român va accesa rapid banii europeni și că, spre deosebire de anii trecuți, nu va mai exista un gap al absorbției fondurilor alocate de Bruxelles.

Oficiali și specialiști au răspuns preocupărilor publice legate de Finanțarea IMM-urilor în criza Covid-19, la conferința organizată de CursdeGuvernare.ro, în parteneriat cu Raiffeisen Bank.

Marcel Boloș, Ministrul fondurilor europene, Raluca Nicolescu, director aria IMM, Raiffeisen Bank, Liviu Rogojinaru, secretar de stat, Ministerul Economiei, Iancu Guda, președinte Asociația Analiștilor Financiari-Bancari din România (AAFBR), Irina Zugravu, Managing Partner, VAPRO Romania, Expert fonduri europene – consultanță, Răzvan Atim, General Manager pentru Europa de Est, UiPath, Dumitru Nancu, director general, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM).

Raluca Nicolescu, director aria IMM, Raiffeisen Bank: Am depășit 2.300 de companii companii finanțate, ne apropiem de suma de un miliard

Trăim o periodă impredictibilă, dar avem un program și niște soluții care sunt deja puse în funcțiune. Sunt acele facilități fiscale și facilitățile la plata creditelor, avem acel ajutor de stat, granturile pe programul IMM Invest, la care multe companii s-au înscris. La Raiffeisen am depășit 2.300 de companii companii finanțate și ne apropiem de suma de un miliard.

Acum avem acest program cu granturile, Măsura 1, care se închide mâine, și care este dedicată micro-granurilor, acelor companii micuțe care pot să beneficieze de 2.000 de euro. Începând de joi se deschide măsura pentru capital de lucru și urmează în câteva săptămâni măsura care vizează investițiile. Măsura 2 prevăzută în OUG 130, ce urmează să fie lansată, este dedicată acelor companii afectate de criză: restaurante, hoteuri, firme din zona serviciilor. Măsura 3, fiind pe partea de investiți, finanțatează sectoarele grav afectate de criză dar și industria, construcțiile. Noi recomandăm clienților să vorbească cu banca, ca partener, înainte de a depune documentația. Banca poate oferi și cofinanțări.

Ca bancă, de cum s-a instalat starea de urgență am sprijinit companiile să vadă cum pot face ceea ce obișnuiau să facă de la distanță. Totodată, companiile au nevoie de coaching și să vadă că totul continuă ca înainte. Am derulat programul Start Up Factory care trebuia să aibă faza finală, alegerea câștigătorilor, pe data de 16 martie. Nu am renunțat și am observat că acest program a strans mai mulți potențiali beneneficiari ca de obicei. Au fost de trei ori mai mulți solicitanți. A avut circa 100 de beneficiari și circa 30 de proiecte au fost axate pe problema Covid.

Avem un program – Employment and Social Inclusion (EASY), dedicat companiilor mici și mai vulnerabile: tinerii antreprenori, femeile, companii din zone slab dezvoltate. Se adresează acelui sector mic unde companiile au sub 100.000 cifră de afaceri. Aici rata de penetrare a creditelor este de circa 11%. Am reușit să dăm credite și acelor companii care înainte nu se încadrau în criteriile de finanțare.

Iancu Guda, președinte Asociația Analiștilor Financiari-Bancari: Finanțarea prin IMM Invest, cea mai de succes măsură luată în pandemie

Este util să vedem cum ne-a prins pandemia și dacă măsurile luate au fost de succes. În 2019, vedem un mediu de afaceri vulnerabil – 94% din companii sunt IMM-uri, iar 82% au maximum 3 angajați. Totodată, 40% au capitaluri negative. Durata medie a unei companii este de 10 ani, iar una din două firme sunt înființate după criza din 2008. Totodată, vedem un business foarte polarizat.

Ne-am fi așteptat ca pe fondul pandemiei să avem un număr mare de companii care au ieșit din business. Contrar așteptărilor, am văzut o scădere cu 48% a numărului de companii care au ieșit din business, în august 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că măsurile luate pentru sprijinirea mediului de afaceri au avut un efect bun. În 2020 am avut totodată cele mai puține instrumente refuzate la plată din ultimul deceniu.

Cea mai de succes măsură luată în pandemie a fost finanțarea prin IMM-invest. Aceasta a sprijinit 60% din creditele noi acordate companiilor. În prezent, facturile pe care companiile le au de încasat între ele sunt de 4 ori mai mari decât creditul bancar, așadar creditul comercial este mai mare de 4 ori decât creditul bancar.

Irina Zugravu, VAPRO Romania – Care sunt pașii pentru accesarea unui grant

Care sunt pașii pentru accesarea unui grant și cum pot beneficia companiile de finanțare europeană? Voi prezenta pe scurt Măsura 3 din ordonanța 130, cea pentru investiții. Mai întâi, trebuie să verificați dacă firma este eligibilă. Dacă întreprinderea nu este autonomă, ci este corelată cu alți asociați, trebuie să vadă dacă, cumulat, toate aceste firme îndeplinesc criteriile care le încadrează în categoria IMM-urilor. De Măsura 3 pot beneficia companiile cu minim un an de activitate. Se finanțează orice tip de investiție, iar evaluarea se face în funcție de punctajul obținut de companie, în limita finanțării disponibile.

Pașii de urmat, foarte pe scurt – la dezvoltarea și depunerea dcoumentației trebuie să stiu că sunt eligibil și că ideea mea de proiect e eligibilă. Fiecare ghid are propriile cerințe, pe care trebuie să le cunoaștem. Apoi, proiectul se depune online, iar asta se face în cadrul termenului limită dar și cât mai repede, dacă vprbim de principiul primul venit primul servit. Evaluarea se va face atât pe administrative cât și pe calitiv. În faza unu, proiectul poate fi respins dacă documentația nu e completă sau nu sunt completate cum trebuie. Pasul trei, implementarea.

Consider că trebuie mai multă răbdare și mai multă claritate cu aceste IMM-uri. La Măsura 3 este o problemă, în sensul că plata se va face pe o singură transă – cred că beneficiarii au nevoie de mai multe tranșe pentru a putea implementa proiectele. Totodată, piața așteaptă completarea cu CAEN-uirle acelor domenii care nu au fost incluse între beneficiarii măsurii.

Marcel Boloș, Ministrul fondurilor europene: Nu vom mai avea gapuri pentru finanțarea proiectelor de investiții

Prin Politica de Coeziune și facilitatea de recuperare și reziliență, mediul de afaceri are un sprijin important pentru noile business-uri și pentru partea de retehnologizare. Negocierile pentru măsurile cuprinse în Ordonanța 130 le-am început prin februarie și au fost finalizate prin iunie.

În ceea ce privește următoarea fază de programare – noi încercăm să finalizăm negocierile cu CE până la începutul anului viitor. Sper ca IMM-urile să poată depune cereri din semestrul II 2021. Pe politica de coeziune am propus în negocierile cu Comisia 2,4 miliarde de euro, pentru retehnologizări, automatizări, smart specialization. Pentru facilitatea de recuperare și reziliență am propus 4 miliarde de euro, pentru componenta de mediu de afaceri – proiecte de retehnologizare, investiții în active fixe. Totodată, mai avem în cadrul programului operational de educare un buget propus de 550 de milioane de euro. Deci, discutăm pentru IMM-uri de fonduri de 7 miliarde de euro, în total.

Ne-am uitat la modelul polonez, francez, italian și unul din secretele acestor performante este că au început din timp negocierile cu UE și nu după ce au început perioada de programare. Așa am procedat și noi, iar impactul va fi uriaș, pentru că nu vom mai avea gapuri pentru finanțarea poriectelor de investiții. Până acum am avut vârfuri de finanțate, iar apoi doi trei ani în care nu am mai avut surse de finanțare.

Regulamentul Comisiei Europene s-a modificat și vom face o solicitare pentru prelungirea schemei de ajutor de stat pe Măsura 3. Vestea bună este că aceia care nu prind finanțare nu trebuie să fie îngrijorați pentru că fie vom suplimenta fondurile, fie vom lansa un alt apel de proiecte.

Răzvan Atim, General Manager pentru Europa de Est, UiPath: Este esențial pentru companiile mici să adopte tehnologia

Conform unui studiu recent, IMM-urile angajează 60% din salariații României. Este esențial pentru companiile mici să adopte tehnologia pentru a gestiona volume mari care compactează business-ul. Automatizarea te ajută să gestionezi clienții în timp util și să îi reții ca și clienți, dar și să compensezi lipsa de personal și să cooptezi noi clienți și să generezi business nou. E vorba de un agent virtual care ajută IMM-urile să facă față volumelor care apar în contextul covid. Toate sarcinile din microîntreprinderi pot fi automatizate.

În criză, am avut multe exemple de companii din turism care se confruntau cu un număr mare de clienți care cereau returnarea banilor. Sunt situații în care tehnologia vine să dea un sprijin esențial. Prin automatizare poți avea o rată bună de răspuns pentru clienții, care rămân cu tine.

Există un studiu din 2017 în care au fost analizate 3.000 de IMM-uri din întreaga lume. A reieșit că acestea petrec 240 de zile pe an cu probleme administrative, cum ar fi impozitele, Aceste operațiuni pot fi automatizate. De asemenea, în IMM-uri nu există un department de IT. Prin urmare, poate fi folosit un roboțel care rezolvă niște taskuri. În felul acesta se elimină întreținerea unui department de IT.

UiPath nu se îndreaptă doar spre companii mari, ci avem o academie online unde oricine poate dobândi cunoștințele necesare. Vrem să facem un studiu de piață, să identificăm procesele manuale care înghit mult timp, care generează costuri inutile. În acest context, livrarea de produse finite de tehnologie cred că este cea mai nimerită. De exemplu – se poate recurge la un produs finit pentru automatizarea programului de facturare.

Liviu Rogojinaru, secretar de stat, Ministerul Economiei: Înainte dura 2 ani până se implementa un program, noi am reușit în 6 luni

Avem câteva zeci de mii de firme care au apelat la Măsura 1 prevăzută în acest program. Vom vedea dacă prelungim programul sau alocăm aceste fonduri pentru alt program. Măsura 2 se va deschide joi, pentru firmele ce au avut de suferit de pe urma covid.

Înainte dura 2 ani până se implemnta un program. Noi a reușit să implementăm programele din Ordoannta 130 în 6 luni de zile. Sper ca până la jumătatea lunii să dăm drumul programului Electric up și mai există un alt program, tot pentru HoReCa, pentru cei care au fost grav loviți de această pandemie.

Patronatele au cerut să demarăm cât mai repede Măsurile prevăzute în Ordonanța 130. Ministerul Fondurilor Europee responsabil de introducerea codurilor CAEN care pot beneficia de Măsura 2 din OUG 130/2020. Ministerul Economiei doar execută.

Dumitru Nancu, director general, FNGCIMM: IMM Invest, cea mai mare injecție de capital realizată până acum pentru IMM-uri

IMM Invest este cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat. Avem până acum 20.710 credite acordate, cea mai mare injecție de capital pentru IMM-uri. Este vorba, în total, de 14,6 miliarde de lei, bani pe care sistemu bancar i-a spus la îndemâna IMM-urilor.

Până acum, rata de default a acestor programe a fost foarte mică. De exemplu, pe programul Mihail Kogălniceanu, ce acorda credite pentru capital de lucru IMM-urilor, am avut un default subunitar. În total, 70.000 de IMM-uri au solicitat finanțare prin IMM invest, iar 34.000 de credite sunt încă în analiză. În ceea ce privește codurile CAEN unde s-au acordat cele mai multe credite, pe primul loc se află transporturile rutiere de mărfuri – 4.800. De asemenea, avem HoReCa, pe locul 3. Pentru acest program avem aprobarea Comisiei Europene pentru finanțarea comisionului de risc și a altor costuri.

De săptămâna viitoare lansăm IMM Leasing, inclusiv pentru echipamente second hand. Vom lansa curând IMM Factor. Urmează Agro Invest, un program doar pentru agricultură, pentru listarea IMM-urilor la bursă și încercăm să intrăm și pe programul de microcreditare agricol.