Concordia contestă majorarea salariului minim anul acesta. Radu Burnete: “Bugetele de salarii bătute în cuie”

de Mariana Bechir , 21.9.2021

Confederația patronală Concordia va solicita premierului, la următoarea întâlnire a Consiliului Naţional Tripartit (CNT), ca majorarea salariului minim pe economie să aibă loc de la 1 ianuarie. Creșterea nu se poate produce în ultimele luni ale acestui an, întrucât companiile au “bugetele de salarii bătute în cuie” şi nu pot face realocări de fonduri după cum doresc ele, a declarat directorul executiv al Concordia, Radu Burnete (foto).

“Aş puncta un lucru care nu ne place atât de mult din ce a zis premierul: domnul Cîţu spunea că va întreba patronatele dacă sunt de acord să mărească salariul minim din octombrie sau noiembrie. Asta poate suna destul de banal, care ar fi diferenţa între ianuarie şi noiembrie? Dar diferenţa este destul de mare, chiar dacă pare că e doar cu o lună sau două înainte, însă cele mai multe companii au deja bugetele făcute pentru acest an, sunt bătute în cuie, ele nu pot face realocări de capul lor, în special companiile internaţionale, dar şi cele locale. Şi cu cât e mai mare compania, cu atât e mai mare problema. Aici intervine o problemă, cu această lipsă de predictibilitate: te aşteptai să crească din ianuarie, acum creşte din noiembrie”, a explicat Radu Burnete pentru Agerpres.

Această nouă poziționare a premierului în chestiunea salariului minim are loc pe fondul scumpării energiei și al congresului PNL pentru alegerea viitorului președinte.

Susținerea pe care premierul Florin Cîțu o acordă acestei propuneri este și mai surprinzătoare pentru patronate, cu cât premierul susținea că se elaborează acum o formulă fixă de indezare a acestui venit, astfel încât să existe predictibilitate, firmele să poată estima creșterile din următorii ani și, după aceea, să poată elabora planuri pe termen lung de dezvoltare.

Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a declarat, de altfel, că societăţile comerciale au nevoie de la guvern de un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani.

“Iată cum vedem noi lucrurile: dincolo de o creştere anuală – care are 2 procente în plus sau în minus, unde putem discuta şi unde există probabil câteva industrii care sunt afectate imediat – pentru noi alte două lucruri sunt mai importante: dinamica de creştere a acestui salariu pe termen mai lung, pentru că el vine în angrenajul creşterii tuturor salariilor; iar ceea ce ne-am dori noi şi am propus şi premierului şi sindicatelor e să avem un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani de zile, cu posibilitatea de a-l ajusta, în funcţie de inflaţie, de productivitate şi ce se mai întâmplă în economie. Acest lucru le-ar da o anumită predictibilitate şi companiilor, să vadă cam unde se duce acest salariu, şi inclusiv pe oameni cred că i-ar ajuta, ca să ştie care vor fi veniturile lor dacă sunt plătiţi la nivelul salariului minim. Deci, pe noi ne interesează mai mult dinamica pe termen mediu şi lung decât neapărat o cifră într-un anumit an. Sigur că această cifră nu poate să fie oricât, dar pentru noi acest lucru e mai important în aceste discuţii”, a declarat Radu Burnete.

De asemenea, a spus acesta, indicatorul principal pe care îl urmăreşte Concordia este inflaţia generală, şi nu cu cât anume creşte factura de energie pentru fiecare salariat.

“Atunci când am spus că mi se pare rezonabil ca salariile minime să crească mai mult decât anul trecut, când au crescut cu 2% sau 3% şi pentru că pandemia lovise destul de tare multe sectoare, acesta (creşterea preţurilor la energie – n.red.) e unul dintre lucrurile la care ne-am uita, pentru că vedem cu toţii că există nişte presiuni inflaţioniste din multe zone, nu doar din zona de energie, ci şi din materii prime şi aşa mai departe. Deci e clar că vom avea o inflaţie mai mare, dar cât de repede se traduc aceste preţuri crescute la energie în factura fiecărui om şi în ce procente, asta e destul de greu să ne dăm seama. De asta, indicatorul la care ne uităm e mai degrabă inflaţia generală, pentru că ea are şi o componentă importantă de energie, de alimente şi aşa mai departe”, a menţionat Radu Burnete.

Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a apreciat că o majorare de 8% a salariului minim este rezonabilă, având în vedere că inflaţia pare că se va apropia de 5% la finalul anului.

BNS, despre creșterea cu 8% a salariului minim: Nesemnificativă faţă de creşterea preţurilor la energie

Prim-ministrul Florin Cîţu a menţionat, la finalul săptămânii trecute, că ia în considerare majorarea salariului minim brut cu 8%, iar creşterea acestuia ar putea fi realizată de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie 2021.

Propunerea de majorare a salariului minim brut cu 8% ar avea un impact „absolut nesemnificativ” asupra venitului net al unui angajat plătit cu salariul minim, comparativ cu creşterea preţurilor la energie suportate de salariaţi, afirmă preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin (foto).

„O creştere de 8% a salariului minim, fără acea corelare făcută în Codul Fiscal (creşterea deducerii personale a angajaţilor cu salariul minim, n.r.), ar avea un impact absolut nesemnificativ, un gest simbolic, care nu va produce un impact semnificativ asupra venitului net al unui salariat”, a declarat Dumitru Costin.

Liderul BNS consideră că aceasta nu reprezintă o abordare serioasă, deoarece nu are fundamentul unui mecanism de calcul.

„În opinia noastră, propunerea de creştere cu 8% e o abordare neserioasă a subiectului de stabilire a salariului minim pe economie. De 5 luni, Comisia Europeană cere României să pună la punct un mecanism transparent, predictibil, echilibrat, pentru stabilirea salariului minim. Când zic mecanism nu ne referim la o formulă de calcul. Formula de calcul este o parte a soluţiei. Această variantă de creştere de 8% este neserioasă pentru că nu are niciun fundament. Pe ce stă această creştere de 8%? Constatăm din nou că e din burtă.

Guvernul Orban a venit cu o formulă de calcul pe care a propus-o partenerilor sociali şi pe baza căreia s-a stabilit salariul minim pe economie pentru 2020. Guvernul Cîţu vine şi spune că formula lui Orban n-a fost bună şi vine cu altă formulă de calcul. Acum, acest 8% nu se înscrie nici măcar pe formula lor de calcul din decembrie anul trecut. Acelaşi guvern vine acum cu o altă formulă de calcul. Deci trăim într-o perioadă stranie în care din an în an venim cu alt format de mecanism de determinare salariului minim”, a menţionat Dumitru Costin.