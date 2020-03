Confederația Patronală Concordia își îndeamnă membrii care nu au probleme de cashflow să își plătească furnizorii cu celeritate

Confederația Patronală Concordia a lansat sâmbătă un apel către toate companiile membre ”care nu au probleme de cashflow să își plătească furnizorii cu celeritate și să își achite taxele și impozitele fără întârzieri”.

Confederația, care reunește peste 1.500 de companii cu aproximativ 300.000 de angajați, consideră că, în perioada în care întreaga economie este afectată de consecințele pandemiei coronavirus, ”expunerea financiară și operațională poate fi diminuată doar cu participarea tuturor celor implicați, prin dialog constant și măsuri excepționale de întrajutorare”.

Comunicatul, în continuare, ci mențiunea că sublinierile aparțin redacției:

Acum este momentul unor acțiuni speciale pentru a sprijini economia. Suntem împreună în acest efort, într-o coordonare fără precedent a tuturor industriilor pentru a găsi soluții prin care să diminuăm pierderile provocate de o perturbare extraordinară.

Întreg mediul economic trebui să accepte faptul că există pierderi și trebuie să participe cu deschidere și solidaritate la atenuarea efectelor acestei crize. Expunerea financiară și operațională poate fi diminuată doar cu participarea tuturor celor implicați, prin dialog constant și măsuri excepționale de întrajutorare. Concordia își îndeamnă toate companiile membre care nu au probleme de cashflow să își plătească furnizorii cu celeritate și să își achite taxele și impozitele fără întârzieri.

Din cauza severității potențialului impact uman și a efectului de contagiune pe care le prezintă pandemia, toate companiile trebuie să gândească implicațiile pe care acțiunile lor le au nu doar pentru propria viabilitate, ci să dezvolte împreună un program de gestionare a crizei.

Membrii CPC sunt împreună în acest demers, fără discriminare. Am demarat deja un dialog intern între sectorul bancar și celelalte industrii membre (hoteluri, retail, transport, IT, energie și utilități etc) pentru a identifica rapid acele măsuri de natură financiară care se pot agrea direct între actorii economici. Suntem, de asemenea, în strânsă legătură cu sindicatele și înțelegem să avem un dialog cu partenerii sociali pe măsurile pe care le vom propune de acum înainte Guvernului. Autoritățile trebuie să țină seama de vocea celor afectați și au făcut-o într-o măsură, pentru că pachetul anunțat de Guvernul României oferă o gură de oxigen economiei. Vom continua dialogul cu Administrația Prezidențială, Guvernul și structurile guvernamentale, cu Parlamentul, Banca Națională a României, Consiliul Concurenței și alte instituții importante, pentru a identifica acele măsuri sau decizii care vor fi necesare și în perioada următoare pentru a diminua impactul COVID-19.

Suntem într-o situație de criză, dar în care acționăm cu calm și responsabilitate. În primul rând, față de angajații noștri. industrie cu industrie, prioritățile noastre trebuie să fie calmul și coordonarea responsabilă. Pentru a preveni răspândirea efectelor negative, trebuie să ne apropiem prin dialog și colaborare instituțională. În fața incertitudinilor, suntem mai puternici împreună. Trebuie să cultivăm o cultură a încrederii reciproce, să evaluăm împreună riscurile și să răspundem în cel mai scurt timp posibil cererilor venite de la autorități și partenerii sociali.