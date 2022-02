Miniştrii de Justiţie din UE şi reprezentanţi ai companiilor Google şi Meta au discutat vineri despre un cadrul legal mai clar, pentru a îmbunătăţi cooperarea în scopul combaterii urii online, a anunţat ministrul francez de Justiţie, Eric Dupond-Moretti.

În ultimii ani au accelerat propunerile de măsuri pentru a contracararea discursul urii şi a dezinformîrii pe internet, atât în Europa, cât și în SUA, menționează Reuters, preluată de Agerpres.

În UE, Legea privind Serviciile Digitale, aprobată în ianuarie de Parlamentul European, ar forţa giganţii tech să ia mai multe măsuri pentru a combate conţinutul ilegal de pe platformele lor, nerespectarea reglementărilor putând aduce amenzi de până la 6% din cifra globală de afaceri.

„A venit momentul să adoptăm o legislaţie UE astfel încât nu platformele să aibă ultimul cuvânt”, a spus Eric Dupond-Moretti, care a găzduit reuniunea de la Lille, în nordul Franţei.

„Avem nevoie de un cadru de lucru clar şi precis, care respectă libertatea discursului”, a adăugat el.

Kent Walker, reprezentantul juridic al Google, care a luat parte la întâlnire, a precizat pe email pentru Reuters că grupul salută planurile UE de a facilita schimbul de probe digitale.

„Considerăm că regulamentul privind probele digitale stabileşte un precedent internaţional pozitiv pentru sprijinea nevoilor în vedea aplicării legii, asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea şi drepturile utilizatorilor”, a spus Walker.

Twitter nu a trimis un reprezentant, lucru criticat de Dupond-Moretti înaintea întâlnirii. Pentru a exprima „regretul” pentru absenţa Twitter, a fost instalat un scaun gol, a precizat Dupond-Moretti.

Twitter a transmis că absenţa este cauzată de regulile sanitare interne legate de COVID-19, dar a precizat că este pe deplin angajată în cooperarea cu autorităţile pentru ca internetul să devină mai sigur.



Twitter a pierdut luna trecută un proces privind discursul urii în Franţa, judecătorii hotărând că reţeaua de socializare trebuie să dezvăluite detaliile despre măsurile pe care le ia pentru a combate ura online pe teritoriul ţării.

O reuniune informală a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene are loc la Lille, în Franţa, sub egida preşedinţiei franceze a Uniunii. Printre subiectele abordate se numără managementul crizei în Europa, radicalizarea, sistemele de alertă pentru răpirea copiilor etc.