Clotilde Armand: „Cel mai deosebit lucru pe care îl pot dărui la rândul meu românilor este încrederea că putem reconstrui aici, în România.”

Articol susținut de USR

de Redacţia , 21.9.2020

Intrată în cursa pentru Primăria Sectorului 1 al Capitalei, europarlamentarul Clotilde Armand explică – pentru susținători, pentru nehotărâți, dar și pentru contestatari – cum vede problemele cheie ale Capitalei și care-i sunt prioritățile și soluțiile pentru problemele de dezvoltare ale Sectorului 1.

*

La o prioritizare a investițiilor publice de anvergură în Sectorul 1 din București, care ar fi primele trei proiecte pe care le-ați demara chiar de la începutul mandatului?

Clotilde Armand:

Avem proiecte și avem urgențe pe care le vom trata în același timp, deoarece în această perioadă nu ne permitem luxul de a ne dedica exclusiv proiectelor de anvergură. Există nevoi acute, mai ales pe plan medical. De exemplu, la capitolul urgențe intră grija pentru seniori. Avem cazul Complexului Social de servicii Străulești, pe care Primăria are intenția să-l demoleze și unde sunt infectări cu COVID. Sunt de asemenea spitale care au nevoie de susținerea Primăriei pentru dotări, extinderi și reabilitări. Trebuie, la fel de rapid, rezolvată, o dată pentru totdeauna, problema apei calde și a termoficării în sector, iar în această privință vom colabora cu Radet și PMB, inclusiv pentru a identifica instrumentele financiare suport. Trebuie să închidem groapa de gunoi de la Chiajna și să găsim soluții alternative de depozitare și tratare a gunoiului.

Proiectele de anvergură pe care le vom demara în paralel ar fi următoarele: construcția unui spital, parcuri în jurul salbei de lacuri și o promenadă verde, reabilitarea fațadelor clădirilor istorice, a teatrelor de vară și a bazelor sportive care au înghițit până acum milioane de lei cu studiile de fezabilitate.

În ceea ce privește contruirea unui nou spital în Sectorul 1, trebuie să vedem mai intâi cum se poate integra în masterplanul de sănătate național. Avem nevoie de un proiect bine conceput, având în vedere importanța investiției. Am fost intens blamată atunci când mi-am exprimat intenția de a realiza o colaborare mixtă între constructori români și echipe internaționale.

Spun încă o dată, un spital nu este o clădire oarecare, presupune o expertiză specifică, iar această experiență anterioară este factorul care va cântări decisiv în alegerea echipelor, orice proveniență ar avea ele; nu putem lucra cu firme de construcție de casă, așa cum se întâmpla până acum. Așa s-au cheltuit și deturnat sume colosale, angajând firme lipsite de expertiză, lucrând cu materiale proaste, neadaptate, folosind proiecte și tehnici improvizate, la prețuri ridicate. Prin licitații serioase vom alege specialiști, oameni care se ocupă de ani de construcția de spitale la standarde europene și firme românești care oferă garanții de seriozitate.

„Promenada din jurul salbei de lacuri”, cel de al doilea proiect de anvergură, reprezintă o zonă imensă de promenadă și recreere, întinsă pe 44 de km, în partea de nord a sectorului, care va cuprinde: parcuri, plaje, locuri amenajate de scăldat, baze sportive, piste de biciclete, racord la mijloacele de transport în comun. Este o zonă pe care luptăm s-o redăm comunității, altminteri riscă să devină un teren profitabil pentru construcțiile ilegale.

Care credeți că sunt primele trei lucruri pe care contribuabilul din Sectorul 1 le așteaptă de la o nouă administrație? Poate fi schițat un orizont de așteptare pentru soluționarea sau ameliorarea lor?

Clotilde Armand:

Contribuabilul așteaptă în primul rând transparență cu privire la modul în care este cheltuit banul său, iar de acest lucru îi asigur pe toți alegătorii mei 100%. Noi numim asta „Primăria de sticlă”. În Primăria Sectorului 1 nu se vor da șpăgi și fiecare leu cheltuit se va regăsi în documentele publicate online pentru a fi consultate în orice moment de cetățeni. Fără șpagă vor dispărea multe alte probleme cu care ne-am luptat și noi în Consiliul local și cetățenii în ultimii 4 ani, respectiv avizele de construire acordate unor proiecte care încalcă legea (blocuri plasate între case sau în spații verzi), cheltuieli nejustificate ce direcționau fonduri către firme furnizoare și nespecializate și încă multe alte exemple despre care am tot vorbit în acești ani.

Când se vor implementa toate acestea? De îndată.

Apoi, contribuabilul așteaptă să existe o grijă de zi de zi pentru străzi, parcuri și clădiri care depind de Primărie. Așteaptă un primar „gospodar” care să aibă nu numai o viziune, dar și o grijă cotidiană pentru problemele curente: trotuarele să nu mai fie invadate de mașini, străzile să fie bine asfaltate, clădirile publice să fie renovate, școlile să aibă aviz ISU, să nu mai existe depozite de gunoi ilegale, iar poliția să asiste fără să acționeze. Vom investi în reparațiile curente, în întreținerea de bază, vom impune prin poliția locală respectarea legii.

În final, contribuabilul așteaptă standarde europene în materie de mediu, și în particular în ce privește poluarea aerului. Sunt multe soluții pe care le-am identificat, împreună cu finanțarea lor, și pe care le vom implementa.

Cetățenii văd școlile și spitalele legate mai curând de ministerele de linie din guvern decât ca o responsabilitate care aparține și administrației locale: cum credeți că administrația locală poate deveni mai vizibilă în susținerea școlilor și spitalelor?

Clotilde Armand:

Nu este un scop în sine ca Primăria de sector să devină mai vizibilă! Ar fi doar o chestiune de imagine. Important este să susținem cu adevărat educația și sănătatea, nu să ne lăudăm pe banii contribuabililor la televizor că am “realizat” un spital inexistent, așa cum a făcut primarul pesedist în funcție. A propos, sumele plătite pentru acest spot interzis de CNA, adevărată mită electorală, rămân top secret, căci Primăria Sectorului 1 a refuzat să le divulge!

În ce privește școlile și grădinițele, trebuie să aducem infrastructura școlară la nivelul la care să obținem avizul de funcționare ISU. Este incredibil, dar marea majoritate a școlilor nu au acest aviz. În programul nostru de guvernare locală, specificăm punctual și în ce cartiere se vor construi noi creșe, grădinițe sau se vor extinde construcțiile anumitor școli. Ceea ce ne-am propus este ca oferind suficiente săli de curs, elevii să poată studia într-un singur schimb.

În materie de sănătate, prioritatea ar fi trebuit să se impună de la sine. Nu schimbi zece rânduri de gărduțuri, cunoscând că anumite spitale din aria Sectorului 1 sunt slab utilate sau cu un deficit major de medicamente și mijloace de tratament. Faci ceea ce trebuie făcut, știind nevoile comunității care sunt permanent sub ochii celor din administrație, dar aici intervine și mobilul fiecăruia de a ocupa funcția.

Problema surselor de venit la buget: există un set de soluții pentru îmbunătățirea colectării lor? Aveți un plan de finanțare a proiectelor, ca ele să nu rămână simple promisiuni?

Clotilde Armand:

Sectorul 1 are un buget pe cap de locuitor echivalent cu alte capitale europene. Nu ne putem plânge de lipsa resurselor. Într-un mandat de 4 ani, vorbim de peste 1 miliard de euro, nici o altă primărie din țară nu beneficiază de un asemenea buget. Am făcut un plan de bugetare pentru proiectele prioritare astfel încât să vizăm în 4 ani investiții care să reprezinte 40% din bugetul local. Mă refer la finanțarea unui nou spital, parcări, extinderea infrastructurii școlare, amenajarea unor spații verzi, în special în jurul salbei de lacuri, cum am spus.

Există însă o multitudinea de proiecte necesare în Sectorul 1 și va trebuie să atragem și fonduri suplimentare. Finanțarea europeană prin proiecte legate de Pactul verde va fi o oportunitate pe care îmi doresc să o folosim în mod inteligent. Din fondurile europene pe perioada 2014-2020, am fi putut investi la nivelul întregului București 300 de milioane de euro, inclusiv pentru eficientizare energetică în care intră și furnizarea de apă caldă.

Veniturile principale ale bugetului local sunt însă furnizate de impozitul pe venitul persoanelor fizice (aproape 60% din totalul veniturilor locale). Miza pentru noi este să ne asigurăm că Sectorul 1 va rămâne un pol de dinamism economic și se va dezvolta și mai mult. Din acest motiv am dedicat un capitol întreg al programului nostru pentru susținerea sectorului privat.

Dincolo de acest aspect, trebuie să ne preocupe și colectarea civilizată a taxelor și impozitelor locale. Impozitul pe proprietate pentru persoanele juridice reprezintă 20% din veniturile noastre, iar cel de la persoanele fizice aproximativ 5%. Sunt eu însămi contribuabil și sufăr când pierd timp și nervi pentru plata taxelor. Vom informatiza primăria, inclusiv serviciul de taxe locale. Vă promit că plata taxelor va deveni la fel de amuzantă ca shopping-ul online!

Ce ați dori schimbat în legislația achizițiilor publice, astfel încât să se scurteze timpul de la licitație la execuția unui proiect?

Clotilde Armand:

Aici este vorba de o problemă nu numai la nivelul primăriilor, dar ale tuturor instituțiilor de stat care trebuie să lucreze la infrastructurile țării, mai ales la infrastructura de transport și de sănătate. Eu personal am lucrat în acest domeniu în multe țări din Europa și concluzia la care am ajuns este că avem nevoie de reformarea procesului de achiziții publice prin măsuri precum realizarea caietului de sarcini de către o entitate imparțială și specializată, independentă de autoritatea publică – cum ar fi specialiștii de la Banca Europeană de Investiții – , precum și profesionalizarea comisiilor de evaluare a ofertelor.

În plus pentru a crește eficiența în construcții ar trebui să utilizăm cu prioritate criteriul „cel mai bun raport calitate-preț” și nu criteriul „cel mai scăzut preț”, să asigurăm independența inginerului supervizor și să descurajăm contestațiile abuzive (prin diferite metode folosite în alte state europene).

Noi va trebuie să profesionalizăm echipele noastre, ingineri și juriști care vor scrie contractele de lucrări, să le depolitizăm, să ne asigurăm de independența lor, mai ales la controalele pe teren. Vom recruta diriginți de șantier la un nivel înalt de integritate și vom controla și munca acestora.

Vrem să avem o colaborare echilibrată, corectă între sectorul privat și primărie, unde primăria nu face abuz de putere, dar nici invers, cu contracte echilibrate, bine întocmite și gestionate, astfel încât firmele profesioniste, integre și competente să vină să lucreze cu noi fără să depindă de bunăvoința unor șefi care au alte așteptări decât calitatea și competitivitatea lucrărilor furnizate.

Relația cu Primăria Capitalei: există lucruri pe care le-ați dori schimbate în această relație?

Clotilde Armand:

Situația primăriilor de sector în raport cu PMB este una neobișnuită: nu am mai întâlnit nicăieri în lume un oraș administrat simultan de mai multe primării. Avem bulevarde în administrarea PMB, dar și străzi în administrarea sectoarelor. Autorizațiile de construire se acordă de sectoare dar și de PMB, parcurile sunt în administrarea ALPAB, dar sectoarele dau autorizațiile de funcționare pentru restaurantele din cadrul lor. Toate acestea duc la confuzii, suprapunere de competențe în unele situații și dimpotrivă, vid de autoritate în alte situații, fiecare primărie pasând responsabilitatea către cealaltă. Aș dori să poată exista o conlucrare între primăria pe care o voi administra și PMB, să dezvoltăm proiecte în co-tutelă; să nu abandonăm proiectele importante acolo unde resursele sunt insuficiente de o singură parte și să le co-finanțăm, indiferent în curtea cui se găsesc. Mi-aș dori, bineînțeles ca administrația actuală a PMB să fie schimbată prin vot.

Există vreun lucru pe care țineți în mod deosebit să-l faceți, în cazul că veți ajunge primar?

Clotilde Armand:

Eu am intrat în politică pentru a le aduce înapoi oamenilor speranța. Urăsc faptul că tinerii români doresc să emigreze, descurajați de 30 de ani de pesedism. Mă întristează atunci când oamenii pe stradă îmi spun că nimic nu se va schimba, că toți politicienii sunt la fel. Poate că sunt supra-calificată pentru funcția de primar de sector.

Am avut șansa unei educații de vârf în țara mea natală, Franța, dar și în Statele Unite, a unei cariere de succes în sectorul privat în SUA, România, Franța și Germania. Vreau să dau înapoi o parte din darurile pe care le-am primit, dedicându-mi competențele pentru administrarea profesionistă a Sectorului 1. Cel mai deosebit lucru pe care îl pot dărui la rândul meu românilor este încrederea că putem reconstrui aici, în România.

Vlad Voiculescu – susținere pe Clotilde Armand

Am susținut-o pe Clotilde Armand în 2016 și o susțin și acum. Țin minte că în 2016 semnam pentru ca USR să participe la alegerile parlamentare și, într-un dialog cu Clotilde, îi spuneam cât de important este să vedem oameni noi în politica românească pentru ca cetățenii să aibă cu cine vota. Clotilde Armand este un astfel de om, care a dovedit încă din prima clipă a implicării sale politice că se poate și altfel.

Prin fiecare acțiune, poziție luată, dar și achiziție păguboasă pe care a scos-o la iveală, Clotilde Armand a arătat că politica se poate schimba și, odată cu ea, și societatea noastră. Și noi, la rândul nostru, am învățat să nu mai tăcem și, cel mai important, am învățat să facem un pas în față atunci când vrem să schimbăm ceva.

Clotilde Armand a dat dovadă de integritate, competență și eficiență. Indiferent că a fost vorba de funcția de consilier local în Sectorul 1, de europarlamentar sau de postura de candidat la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand s-a implicat și a muncit pentru a eradica corupția și a contribui la eficientizarea administrației locale. Pentru toate acestea, eu o susțin pe 27 septembrie și vă invit să faceți la fel!