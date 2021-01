Claudiu Năsui: Sute de sinecuri politice la stat, rețele puternice, cu trusturi media în spate

de Razvan Diaconu , 7.1.2021

În sutele de agenții și companii ale statului există sinecuri de partid, oameni cu influență politică, unii au trusturi media în spate, sunt rețele foarte puternice, care vor opune rezistență, declară la RFI ministrul Economiei, Claudiu Năsui (USR PLUS), care anunță că va face public totul.

Claudiu Năsui spune că va elimina agențiile de stat, unde angajații au salarii exorbitante și nu se stresează prea mult cu munca: ”Sunt sute de astfel de cazuri, de agenții și de companii care există în România, despre care nu știe nimeni, care sunt pure sinecuri politice și care în general au fost folosite pentru salarizarea activului de partid și alte lucruri asemenea și a da posturi importante unor oameni care au fost influenți dintr-un motiv sau altul politic.

Lucrul acesta este inacceptabil și nu se va întâmpla cât sunt eu aici. O să fac public totul și vom face exact ce am promis în campanie și ce am făcut în ultimii patru ani, o transparență totală cu toate aceste lucruri. Un stat sănătos nu are sute de agenții și sute de companii de stat, mai ales care sunt găuri negre și care sunt finanțate perpetuu din banii contribuabililor”.

Ministrul Economiei explică ce se va întâmpla cu oamenii din acele companii de stat: ”Acum depinde ce face compania sau agenția. Dacă sunt oameni care muncesc și care fac lucruri bune, pot să se integreze în alte structuri ale statului, unde e nevoie de ei, că în momentul acesta de exemplu e nevoie de oameni pe scheme de ajutor de stat.

Dar să știți că oamenii care sunt acolo pe salariile exorbitante și oamenii care sunt în astfel de sinecuri nu se stresează prea mult cu munca, sunt acolo strict pentru a lua salariul și alt motiv nu pare că au”.

Întrebat dacă va da afară inclusiv eventuali angajați puși de PNL, Claudiu Năsui a răspuns tranșant: ”Nu mă interesează, pot fi puși de USR, de PNL, de PSD, corupția și genul acesta de bătaie de joc la adresa banului public, nu mă interesează culoarea din spatele căreia se întâmplă. Bine, USR nu are cum să aibă, că suntem prima oară la guvernare, dar nu voi accepta lucrul acesta de la nici un partid, nu mă interesează de la cine sunt”.

Ministrul Economiei declară că faptele vor vorbi de la sine: ”Toate sursele de corupție și toate lucrurile pe care le voi găsi veți vedea că le voi rezolva și ca urmare a lor, probabil că aceste grupuri, pentru că nu vorbim despre oameni care nu sunt influenți politic, sunt oameni care au și trusturi media în spate, sunt oameni foarte cunoscuți unii dintre ei și niște rețele foarte puternice, veți vedea că voi fi atacat din motivul acesta, dar nu mă interesează, îmi voi face mandatul până la capăt și voi duce la bun sfârșit această misiune”.