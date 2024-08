Nicolae Ciucă spune că PNL discută cu dreapta o abordare comună în campanii și va decide după alegeri dacă rămâne cu PSD

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că ar dori o guvernare de dreapta și a anunțat că a deschis deja dialogul cu forţele politice de dreapta cu privire la campania electorală pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

„Este o întrebare foarte bună, pentru că am deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta. Partidul Naţional Liberal este cea mai puternică forţă politică de dreapta din România şi atunci disponibilitatea la dialog este către toate forţele politice de dreapta”, a spus Ciucă, la sediul central al PNL, întrebat dacă va sta la masă cu Elena Lasconi, Ludovic Orban şi cu alţi lideri ai partidelor de dreapta, aşa cum a stat Marcel Ciolacu cu Victor Ponta şi Mircea Geoană.

Ciucă a susţinut că au existat discuţii permanente în această perioadă şi va continua să discute cu liderii partidelor de dreapta.

„Am discutat permanent în această perioadă şi vom continua să discutăm. Este o perioadă de vacanţă. Fiecare dintre partenerii noştri sunt plecaţi sau, mă rog, fiecare cu problemele sale. În momentul în care găsim o aliniere a timpului, a disponibilităţii, vom avea. (…) Putem să discutăm pentru un proiect politic care să vizeze o linie de abordare comună pentru tot ceea ce înseamnă campania electorală pentru prezidenţiale şi parlamentare”, a afirmat liderul PNL.

Chestionat dacă va solicita susţinerea partidelor de dreapta pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale în general sau pentru turul al doilea, Ciucă a răspuns că ambele opţiuni sunt de discutat.

PNL așteaptă rezultatele alegerilor pentru a decide dacă merge mai departe cu PSD

El a fost întrebat şi dacă, având în vedere o astfel de înţelegere, după alegerile prezidenţiale şi parlamentare se mai ia în calcul guvernarea alături de Partidul Social Democrat.

„Am reiterat de fiecare dată când am fost întrebat pe acest subiect. În acest moment este prematur să anticipăm rezultatele alegerilor. Se vor încheia alegerile şi vom vedea care este rezultatul, ceea ce îşi vor dori românii de la partidele politice din România. Atât timp cât Partidul Naţional Liberal este dispus la dialog pentru a putea să agreăm un proiect comun pe dreapta, atunci intenţia este să avem o guvernare de dreapta”, a răspuns Ciucă.

Ciucă a mai spus că este „cât se poate de logic” faptul că liberalii vor avea un tandem preşedinte-premier, precizând că propunerea de prim-ministru va fi discutată în forurile de conducere ale partidului. „Pentru noi este mai mult decât limpede, cum este şi pentru electorat, că Partidul Naţional Liberal are o opţiune pentru forţele de dreapta, Partidul Naţional Liberal constituie, aş spune, ceea ce asigură în ultimii 30 de ani cea mai consistentă forţă politică de dreapta. Avem în momentul de faţă intenţia pentru candidat. Este cât se poate de limpede”, a afirmat Ciucă la sediul central al PNL.

Întrebat dacă pentru alegerile prezidenţiale PNL va veni şi cu o opţiune de premier, el a răspuns: „Aşa cum am discutat şi am şi prezentat după întâlnirea pe care am avut-o după alegerile locale la Braşov, este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier”.

Chestionat dacă Ilie Bolojan ar putea să fie o variantă, Ciucă a precizat că nu se pot discuta nume acum. „Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului şi vom avea un nume”, a afirmat el.

