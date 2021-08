Analişti: China s-ar putea alia cu talibanii pentru a exploata metalele rare din Afganistan

de Razvan Diaconu , 18.8.2021

Rezervele de metale rare ale Afganistanului sunt estimate la o valoare de mii de miliarde de dolari, aceasta fiind posibila miză a modului în care China se poziționează față de regimul taliban ce a preluat puterea în această țară islamică. Orice țară care ar putea încerca să se implice în această ţară, trebuie să respecte termenii internaţionali, atrage însă atenția o analistă citată de CNBC, post preluat de Agerpres.

Shamaila Khan, director pentru datorii în ţările emergiente la AllianceBernstein, a spus că insurgenţii talibani au dobândit accest la resurse care sunt ”o propunere foarte periculoasă pentru lume”, în Afganistan fiind minerale ”care pot fi exploatate”.

Comunitatea internaţională ar trebui să preseze China, de exemplu, dacă vrea să se alieze cu talibanii, a adăugat Shamaila Khan.

Valoarea metalelor rare din Afganistan a fost estimată în 2020 la 1.000 – 3.000 de miliarde de dolari, conformt unui articol din revista The diplomat, care îl citează pe Ahmad Shah Katawazai, fost diplomat al ambasadei afgane la Washington. Un articol apărut în publicaţia The Hill în acest an a estimat valoarea metalelor rare din Afganistan la circa 3.000 de miliarde de dolari.

“Ar trebui să existe o iniţiativă internaţională pentru a ne asigura că, în cazul în care o ţară este de acord să exploateze mineralele în numele talibanilor, să o facă numai în condiţii umanitare stricte, în care drepturile omului şi drepturile femeilor sunt respectate”, a declarat marţi Shamaila Khan, pentru CNBC.

Afganistanul are mai multe rezerve de pământuri rare, precum lantanul, ceriul, neodimul şi aluminiu, aur, argint, zinc, mercur şi litiu, potrivit Katawazai.

Pământurile rare sunt esențiale în tehnologia de vârf, de la electronice la vehicule electrice, şi până la sateliţi şi avioane.

“Deci, ar trebui să existe presiune asupra Chinei dacă vor face alianţe cu talibanii pentru a genera ajutor economic pentru ei, astfel încât alianțele să respecte condițiile internaţionale”, a spus Shamaila Khan.

China, singura mare putere la nivel global care și-a declarat oficial intenția de a participa la reconstrucția Afganistanului

La doar câteva ore după ce talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului, o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a declarat că Beijingul este pregătit pentru ”cooperarea prietenească cu Afganistanul”.

“Pe baza respectării depline a suveranităţii Afganistanului şi a voinţei tuturor facţiunilor din ţară, China a menţinut contactul şi comunicarea cu talibanii afgani şi a jucat un rol constructiv în promovarea soluţionării politice a problemei afgane”, a spus purtătorul de cuvânt Hua Chunying, la o conferinţă de presă susţinută luni.

Potrivit oficialului chinez, talibanii au spus ”în mai multe rânduri” că ”aşteaptă cu nerăbdare participarea Chinei la reconstrucţia şi dezvoltarea Afganistanului”.

“Suntem gata să continuăm să dezvoltăm bună vecinătate şi cooperare amicală cu Afganistanul şi să jucăm un rol constructiv în pacea şi reconstrucţia Afganistanului”, a spus Hua.

La sfârşitul lunii iunie, înainte de campania fulger altalibanilor în Afganistan, ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, s-a întâlnit cu o delegaţie condusă de şeful comitetului politic taliban afgan Mullah Abdul Ghani Baradar, la Tianjin.

Mass-media de stat chineză din ultimele zile a publicat opinii similare cu Ministerul de Externe.

Global Times a publicat un articol pe 15 august, citând experţi chinezi, spunând că speculaţiile potrivit cărora China ar putea trimite trupe pentru a umple vidul lăsat de SUA sunt ”total neîntemeiate”. Cu toate acestea, tabloidul administrat de stat a subliniat că ţara poate ”contribui la reconstrucţia şi dezvoltarea postbelică, impulsionând proiecte în cadrul Iniţiativei o centură un drum a Chinei”.

China deține 35% din rezervele mondiale de pământuri rare

China domină piaţa pământurilor rare la nivel global. Aproximativ 35% din rezervele globale de pământuri rare se află în China, cele mai mari din lume, potrivit Studiului Geologic al Statelor Unite.

Ţara este, de asemenea, un mare producător minier, producând 120.000 de tone sau 70% din totalul pământurilor rare în 2018, comparativ cu SUA, care a exploatat 15.000 de tone de pământuri rare în acelaşi an, potrivit studiului.

Rezervele SUA sunt, de asemenea, scăzute în comparaţie cu China. SUA are un total de 1,4 milioane de tone de rezerve, comparativ cu rezervele de 44 de milioane de tone ale Chinei.

China a folosit pământurile rare ca pe o ameninţare în timpul războiului său comercial cu SUA în 2019, când Beijingul a avertizat că va întrerupe aprovizionarea SUA.

Mineralele de pământuri rare sunt utilizate în mod obişnuit în dispozitive de înaltă tehnologie, automobile, energie curată şi apărare.

SUA au fost puternic dependente de China pentru pământurile rare în 2019, când ţara asiatică exporta 80% din nevoile SUA, potrivit Studiului Geologic al SUA.