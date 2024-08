Cât mai putem finanța Modelul Bunăstare fără Dezvoltare. CRONICILE NR. 77. Sumarul, titlurile, autorii, coperta

A apărut nr. 77 (al 24-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE – Curs de Guvernare , sub un titlu care face vivisecția bunăstării istorice la care România a ajuns în 2024:

Să ținem minte acest moment: Avem un festival istoric al consumului: am urcat la 90% din media UE. Dar statuia prosperității are picioare de lut: productivitatea e de 25%. De unde și cât timp mai putem finanța această diferență?

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 22 sunt alocate unei serii de 5 analize (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

Coarda consumului a fost întinsă la maximum – am depășit state precum Spania, Portugația, Cehia și Polonia – însă acestea nu mai reușesc nici să se finanțeze și nici să mai susțină modelul în care ne trăim viața de zi cu zi:

majorările de taxe sunt iminente, creșterile de salarii și pensii s-au terminat, industria nu reușește să se redreseze de 4 ani, partenerii din UE au ei înșiși probleme economice.

Aterizăm forțat sau schimbăm urgent direcția economiei?

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Contextul analizat de acest număr al CRONICILOR – în cele 192 de pagini împărțite pe 10 secțiuni.

Din sumarul CRONICILOR nr. 77 – câteva titluri, câțiva autori:

-, Teză de Nobel 2025 – scăderea deficitului mare fără creșterea fiscalității mici

-, Votantul subiectiv și cauzele votului de dincolo de economie – Valentin Lazea

-, Furtună-n piața muncii din IT: restructurările post-pandemie + AI

-, Generațiile X,Y,Z – un (nou) construct social artificial

-, Nevrozele generației și generația nevrozelor – Mircea Miclea

-, Un tablou al studiilor universitare românești

-, Statuia bunăstării are picioare de lut

-, Noua Ordine Mondială. Occidentul și triunghiul China-Rusia-Iran. – interviu cu Michael Mazza, director la ”Project 2049” – influentul Think-thank din Washington, DC.

-, Update da, Upgrade nu

-, Cel mai rentabil export al Chinei: sistemul politic

-, Ce-a mai rămas din dreapta românească? Și de ce se scufundă PNL? – Sabina Fati

-, Summitul NATO – Washington, ce nu s-a văzut la televizor

-, Între Rusia și China trebuie să avem o politică industrială europeană, nu trasă la indigo

după ale acestora – interviu cu Dr. Nils Redeker este director adjunct al Centrului Jacques Delors

-, O ilustrată din paradisul energetic de peste 10 ani

-, Prietenii și dușmanii competitivității României – Adrian Codîrlașu

-, O gaură neagră pe Terra: inteligența artificială, devoratoare de energie

-, Weimar Plus – o ordine postatlantistă? Scenarii pentru securitatea Europei

-, Marile companii și verticala pe care o construiesc pentru economii: „dieta” de care au nevoie

jucătorii de top – interviu cu Iulian Stanciu, președinte executiv al eMAG.

-, Cutremurul francez și undele de șoc în politica europeană

-, Energia electrică – a venit factura stagnării! – Otilia Nuțu

-, Cartofii fierbinți din palmele Comisiei. Palmele noii Comisii – Dan Bădin

-, Cum rescrie războiul din Ucraina strategiile de apărare ale Taiwan

-, Dacă n-ai câine, vânezi cu pisica

-, Săbii de lemn în lupta cu evaziunea TVA – Gabriel Biriș

-, Milioanele de nopți ale unei veri – invazia turiștilor

-, Economia europeană față cu reacțiunea

-, Ce să ne dorim să-și dorească americanii – Cristian Grosu

