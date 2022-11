Care este salariul mediu pe economie. Cum a evoluat din 1938

Din acest articol veți afla care este salariul mediu pe economie la momentul actual în România, dar și care a fost salariul mediu pe economie de-a lungul timpului.

În luna septembrie 2022 salariul mediu brut pe economie a fost 6.457 de lei, iar cel net a fost 4.003 lei.

Care este salariul mediu net pe economie

Acesta este cel mai mare salariu mediu pe economie exprimat în RON înregistrat vreodată în România (adică începând cu anul 2005, de la denominarea leului). În ceea ce privește salariul mediu net lunar, este pentru prima dată când acesta depășește 4.000 de lei începând cu 2005.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (16.085 de lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.233 de lei), a anunțat Institutul Național de Statistică la acea dată.

Revenind la care este salariul mediu pe economie, pe tot parcursul anului 2022 salariul mediu brut pe economie s-a menținut la peste 6.000 de lei, arată datele INS. De exemplu, în luna ianuarie 2022 a fost de 6.031 de lei, a atins un vârf de 6.443 de lei în aprilie, după care a scăzut ușor, și iar a crescut până a ajuns la valoarea din luna septembrie, mai mare decât cea din aprilie.

Cu cât a crescut salariul mediu lunar în 2022

Salariul mediu net lunar a crescut și el destul de mult în acest an, de la 3.698 de lei în ianuarie 2022 la 4.0003 lei în septembrie.

Institutul Național de Statistică are și date referitoare la salariul mediu net și brut câștigate de români de-a lungul timpului.

Care este salariul mediu pe economie începând cu 2005

De pildă, în anul 2005, salariul mediu brut era de doar 968 de lei, iar cel mediu net de 747 de lei. O creștere mai mare a salariului mediu s-a înregistrat în 2008, când salariul mediu brut lunar a crescut de la 1.396 de lei la 1.761 de lei (iar cel net de la 1.042 de lei la 1.309 lei).

Ulterior, salariul mediu brut a continuat să crească cu aproximativ 50-100 de lei de la an la an, până în 2015, an după care creșterile au început să fie mai substanțiale. De exemplu, dacă în 2014 salariul mediu brut pe economie a fost de 2.328 de lei, în 2016 acesta a crescut la 2.555 de lei, iar în 2016 a ajuns la 2.809 lei.

Anul în care salariul mediu brut a depășit pragul de 3.000 de lei

Anul 2017 a fost primul an, începând cu 2005, când salariul mediu brut pe țară a depășit pragul de 3.000 de lei. Astfel, salariul mediu brut pe țară a fost 3.223 de lei în 2017, iar cel net 2.338 de lei.

În anul 2018 salariul mediu brut a fost de 4.357 de lei. Însă această creștere majoră nu a fost cauzată de o creștere economică deosebită, ci de transferarea contribuțiilor de asigurări sociale (pensia) și a celor de asigurări sociale de sănătate ce cădeau în sarcina angajatorului în sarcina salariatului.

Astfel, începând cu anul 2018, contribuțiile sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial.

Care este salariul mediu pe economie – brut versus net

Se observă că salariul mediu net pe economie nu a crescut la fel de mult în perioada 2017-2018. Acesta a crescut de la 2.338 la 2.642 de lei.

Salariul mediu brut a continuat să crească cu circa 300-350 de lei pe an, de la 4.853 de lei în 2019 la 5.535 de lei în 2021. Cel net a crescut de la 2.986 de lei la 3.416 lei în același interval.

Cât era salariul mediu pe economie în 1938

Dacă sunteți interesați de date istorice, acestea pot fi aflate tot de pe siteul INS. De exemplu, în anul 1938, salariul mediu brut în România a fost de 168 de lei. În 1950, acesta ajunsese la 366 de lei, iar cel mediu net la 337 de lei.

Zece ani mai târziu, în 1960, câștigul salarial mediu brut pe țară a fost de 854 de lei (802 lei net), iar în 1970 a fost de 1.434 de lei (1.289 de lei).

Care este salariul mediu pe economie – date istorice

În 1980, salariul mediu brut era aproape dublu față de cel din 1970: acesta crescuse la 2.602 lei, iar cel net era de 2.238 de lei.

În anul Revoluției, salariul mediu brut pe economie a fost de 3.538 de lei, iar cel net de 3.063 de lei.

Înainte de denominarea din 2005, cel mai mare salariu mediu brut pe economie a fost în 2004, acesta fiind de 8,1 milioane de lei. Salariul mediu net a fost în 2004 de 5,9 milioane de lei.

Cum se calculează salariul mediu pe economie

Odată ce știm care este salariul mediu pe economie putem afla și cum este calculat acesta de specialiștii INS.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaților de către agenții economici în luna de referință, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariați, se arată într-un ghid explicativ al INS.

Numărul mediu al salariaților reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaților din luna respectivă.

Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariați luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă.

Care este salariul mediu pe economie și cum se calculează

Nu se iau în considerare: salariații aflați în concediu fără plată, în grevă, detaşați la lucru în străinătate şi nici cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariați sunt obținute printr‐o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s‐a luat în considerare obținerea unor estimații ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/‐3% şi garantate cu o probabilitate de 95%, se mai arată în ghidul INS.

Începând cu luna ianuarie 2015, eşantionul cuprinde 22.800 de unități economico‐sociale. Unitățile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, cu excepția unităților administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de județ (circa 770 de unități).

Pentru sectorul economic au fost incluse în cercetare unitățile cu 4 salariați şi peste, care reprezintă 93,10% din numărul total al salariaților din acest sector.

