BNR a redus dobânda cheie, pentru prima oară după 2021

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât vineri scăderea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 7,00 la sută pe an, începând cu data de 8 iulie 2024.

Totodată, BNR a decis scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an, dar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Este prima scădere a dobânzilor BNR după ianuarie 2021, decizia fiind larg anticipată de analiști în contextul scăderii inflației până spre 5%.

În comunicatul de presă care pezintă decizia de vineri este a menționat că este posibil ca inflația să urmeze o „traiectorie semnificativ mai scăzută” decât a proiectat anterior Banca. Totuși, acesta va fi probabil un ciclu de relaxare foarte prudent.

BNR a așteptat mai mult decât colegii săi regionali din ECE pentru a reduce ratele, în mare parte pentru că inflația s-a dovedit mult mai încăpățânată. Inflația serviciilor, în special, rămâne ridicată și există riscuri din cauza politicii fiscale laxe înainte de alegerile din acest an.

Guvernatorul Isărescu amânase în luna mai o decizie similară, avertizând cu privire la riscurile pe care politica fiscală le introduce în economie, dar și cele cu privire la creșterile puternice ale salariilor și accelerarea creditării de consum.

Banca centrală a menținut rata cheie la 7% începând cu ianuarie 2023, până la decizia de azi, în condițiile unei inflații de două cifre între martie 2022 și iunie 2023.

