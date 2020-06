BNR a cumpărat titluri de stat în valoare de 1,6 miliarde de lei în mai și a continuat operațiunile de asigurare a lichidității din sistemul bancar

de Alexandra Pele , 9.6.2020

Banca Națională a României (BNR) a cumpărat în luna mai titluri de stat în valoare de 1,6 miliarde de lei de pe piața secundară, în scădere cu 14,4% față de luna anterioară. Totalul obligațiunilor din portofoliul BNR se ridică astfel la circa 3,5 miliarde de lei, reiese din datele publicate de instituție.

”Achiziția de către BNR de titluri de stat din piața secundară au adăugat lichiditate sistemului bancar, banca centrală având o poziție de creditor net față de acesta”, au punctat și specialiștii S&P vineri, când au reafirmat rating-ul de țară al României, la ”BBB-/A-3”.

Pe de altă parte, ei avertizează că ”având în vedere magnitudinea necesarului de finanțare pe termen scurt al Guvernului, precum și riscul creșterii acestuia în situația în care nivelul veniturilor fiscale dezamăgește, BNR ar putea fi nevoită să acționeze într-o mai mare măsură decât plănuia în trecut”.

Situația lichidității din sistemul bancar pare a se fi ameliorat în mai față de aprilie. BNR a continuat operațiunile de calibrare a acestui aspect, însă valoarea acestora a fost semnificativ mai redusă față de cele din aprilie, lună în care s-a resimțit din plin efectul crizei generate de pandemia Covid-19. Astfel, valoarea medie zilnică a operațiunilor repo (prin care băncile pot împrumuta, pe baza titlurilor de stat din portofoliu, bani de la BNR, la dobânda de politică monetară) a fost de 538,4 milioane de lei în mai, față de 1,7 miliarde de lei în aprilie.

Stocul mediu zilnic al acestor operațiuni a fost de 8,9 miliarde de lei în mai, față de 13,6 miliarde de lei cu o lună înainte. În ambele luni nu au existat operațiuni reverse repo (de atragere de lichiditate din piață) și nici operațiuni standard de atragere de depozite din partea BNR.

În ceea ce privește facilitățile permanente de depozit ale Băncii Naționale, stocul mediu zilnic a fost de 448,8 milioane de lei în mai, față de 665,2 milioane de lei, băncile beneficiind de o bonificație de 1,5% pe an pentru plasarea acestor sume.

Prin urmare, deficitul mediu zilnic de lichiditate (diferența dintre banii atrași de la BNR și cei plasați la BNR) a fost de circa 8,6 miliarde de lei în mai, față de 15,3 miliarde de lei în aprilie.

Statul, foarte activ

Datele BNR indică o activitate sporită a statului în ceea ce privește licitațiile de obligațiuni și certificate de trezorerie, instrumente prin care este finanțat deficitul bugetar și prin care este ”rostogolită” datoria publică (înlocuirea creditelor ajunse la scadență prin noi împrumuturi).

În luna mai, statul a împrumutat din piața internă 5,8 miliarde de lei prin emisiuni de obligațiuni de stat și 1,8 miliarde de lei prin certificate de trezorerie (instrumente care un general scadențe scurte). Totalul de 7,6 miliarde de lei este cu 35% peste nivelul din aprilie.

Statisticile oficiale indică totodată o ușoară ameliorare a costurilor de împrumut. În cazul obligațiunilor (instrument prin care au fost împrumutate cele mai mari sume), rata medie a dobânzii a fost de 3,87% pe an în mai, ușor sub cea din aprilie (de 3,92% pe an), dar peste cea din februarie, spre exemplu, de 3,73% pe an, reiese din datele centralizate de Banca Națională.

În plus, în mai statul a mai împrumutat 3,3 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale.