BCE anunță noi măsuri în contextul pandemiei, dar nu modifică programul de relaxare cantitativă

de Alexandra Pele , 30.4.2020

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat joi o intensificare a măsurilor luate în contextul pandemiei, reducând costurile împrumuturilor de urgență pentru bănci și lansând o nouă facilitate de a injecta lichiditate, scrie Bloomberg.

Decizia vine la câteva ore după ce Eurostat a publicat prima estimare privind evoluția economiei zonei euro și a Uniunii Europene în primele trei luni ale acestui an. Datele indică o contracție a PIB-ului blocului monetar de 3,8% față de ultimul trimestru din 2019 și de 3,3% față de primul trimestru din 2019.

BCE a precizat că la ora actuală cea mai mică dobândă la care băncile se pot împrumuta în cadrul programului menit să încurajeze creditarea privată a scăzut cu 50 de puncte de bază sub nivelul dobânzilor la depozite (față de 25 de puncte de bază înainte), în prezent de -0,5%. Dobânda noului program de finanțare anunțat joi va fi cu 0,25% sub rata principală de finanțare, care este zero în acest moment.

BCE s-a angajat deja să cumpere active în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro până la sfârșitul acestui an pentru a ușura revenirea economiilor europene, paralizate de măsurile de sănătate publică instituite pentru a preveni răspândirea epidemiei Covid-19.

”Anunțul de astăzi al BCE, potrivit căruia operațiunile de refinanțare pe termen lung (LTRO) vor fi și mai generoase, ar trebui să contribuie la o evitare a contractării creditării. Însă eșecul Băncii de a-și extinde programele de cumpărare de active lasă o oarecare îndoială cu privire la angajamentul factorilor de decizie de a da asigurări că șocul economic imens din regiune nu se va transforma într-o nouă criză a datoriilor suverane”, au comentat specialiștii capital Economics.