Averea miliardarilor ruși în Occident – primele sechestrări și reacții

Dilbar, cel mai mare iaht motorizat din lume, a fost sechestrat în Hamburg

La două zile după ce a fost pus de UE pe lista celor sancționați, miliardarul rus Alisher Usmanov a aflat că a rămas fără iaht. Este debutul unui fenomen – ”vânarea” averilor rușilor plasați pe listele internaționale de sancțiuni după invazia Ucrainei.

Ca de obicei, SUA dau tomul: Procurorul general Merrick Garland a anunțat miercuri constituirea unui grup operativ a cărui misiune este identificarea averilor oligarhilor ruși. UE va urma, foarte probabil, acest exemplu.

SUA au înființat Task Force KleptoCapture

Task Force KleptoCapture este un grup format din experți din mai multe agenții americane ce are misiunea de a identifica averile oligarhilor și de a trage la răspundere elitele ruse aflate pe lista sancțiunilor.

Procurorul general adjunct Lisa Monaco va coordona acest task force. Ea a asigurat că cei care sprijină regimul rus nu vor putea găsi un „adăpost sigur”.

Grupul operativ va funcționa sub controlul Biroului Procurorului General adjunct și va fi format din personal cu experiență în confiscarea bunurilor și combaterea spălării banilor. Pe lângă oficiali ai Departamentului de Justiție din întreaga țară, grupul operativ va include agenți FBI, Secret Service, Homeland Security, IRS, US Postal Inspection Service și US Marshal Service.

Alisher Usmanov a rămas fără iaht

Potrivit Forbes, iahtul Dilbar, evaluat la aproape 600 de milioane de dolari, a fost confiscat de autoritățile germane în Hamburg.

Proprietate a miliardarului rus Alisher Usmanov, nava se afla în șantierele navale din Hamburg ale companiei germane Blohm Voss, de la sfârșitul lunii octombrie, pentru reamenajare.

Surse care au vorbit cu Forbes au spus că guvernul german a confiscat nava și că angajații care lucraseră la iaht nu s-au mai prezentat la muncă miercuri.

Usmanov a achiziționat Dilbar în 2016 pentru suma de 600 de milioane de dolari de la constructorul naval german Lürssen, care l-a construit la comandă în 52 de luni.

Nava de lux are cea mai mare piscină instalată vreodată pe un iaht, două platforme pentru elicopter, saună, salon de înfrumusețare, sală de sport. Cu un echipaj de 96 de oameni, vasul poate găzdui până la 24 de persoane în 12 apartamente.

Alisher Usmanov este, potrivit Forbes, al treilea cel mai bogat om din Rusia și al 71-lea din lume, cu o avere estimată la 13,4 miliarde de dolari.

Franța a confiscat iahtul lui Igor Secin

Polițiștii francezi au confiscat joi iahtul de lux care aparține unei companii asociate cu oligarhul rus Igor Secin, patronul companiei petroliere cu capital de stat Rosneft, a anunțat ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire.

Vasul ”Amore Vero” a fost confiscat de autoritățile franceze în șantierul naval Ciotat, în zona Bouches-du-Rhône.

Igor Secin este unul dintre oligarhii ruși sancționați de statele occidentale. El este unul dintre cei mai apropiați și mai loiali colaboratori ai lui Vladimir Putin, cei doi având o relație de decenii, din perioada în care Putin a facut o avere ca viceprimar al orașului Sankt Petersburg.

Putin a fost mai precaut

Mai bine informat despre cursul viitor al evenimentelor, Vladimir Putin a evitat o situație similară. Iahtul său, „Graceful”, a părăsit intempestiv șantierul naval Blohm Voss din Hamburg, pe 7 februarie, la primele ore ale dimineții.

Bild scria la vremea respectivă că mutarea vasului este o „măsură de precauție” a liderului de la Kremlin.

„Graceful”, ambarcațiune de 82 de metri lungime, construită în 2014 pentru aproximativ 87 milioane euro, se afla în portul hanseat pentru operațiuni de mentenanță. Nava a traversat canalul Kiel, spre apele teritoriale rusesți, prin Marea Baltică.

Roman Abramovici vinde F.C. Chelsea – o mișcare preventivă

Patronul clubului de fotbal englez Chelsea Londra, Roman Abramovici, a anunțat, potrivit BBC, că vinde clubul Anunțul vine după ce Marea Britanie a decis să treacă miliardari ruși pe o nouă listă de sancțiuni.

În Parlamentul de la Londra, opoziția a exprimat nemulțumirea că din respectiva listă lipsește Roman Abramovici. Laburiștii l-au acuzat pe Boris Johnson de favoritisme.

Roman Abramovici are triplă cetățenie: rusă, britanică și israeliană.



După debutul invaziei din Ucraina, Roman Abramovici a transferat administrarea clubului de fotbal către fundația sa. El a refuzat miercuri o ofertă de 2,5 miliarde lire sterline, prețul vizat de Abramovici pentru vânzarea F.C. Chelsea este de 4 miliarde lire sterline.

Abramovici este și principalul proprietar al companiei private de investiții Millhouse LLC și deține o serie de proprietăți imobiliare în Londra.