Atenție la dobânzi! Cât ne costă împrumuturile luate și ce perspective avem

de Marin Pana , 17.8.2020

Pentru marea finanță internațională contează mai puțin problemele noastre interne iar deciziile de investiții se iau sec, în baza unor date certificate de agenții de rating și prelucrate la nivel primar de site-uri precum worldgovernmentbonds.com.

Acolo unde putem vedea ce înseamnă acum pe plan mondial imaginea României în cifre seci.

Din păcate, după ce a coborât în data de 7 august 2020 la cea mai mică valoare din ultimul an (3,69%) randamentul plasamentelor pe zece ani în titluri de stat românești ( echivalent cu sume de plată în sarcina contribuabililor autohtoni), a urcat după zece zile înapoi la 3,845%, pe fondul anunțării unor noi date referitoare la creșterea economică (de la -1,9% la -3,8%) și a agravării situației sanitare.

Reamintim că, pe fondul amplificării efectelor pandemiei Covid, valoarea maximă atinsă în ultimele 12 luni a fost de 6,10% în data de 24 martie 2020, după care măsurile luate de Executiv și Banca Centrală au condus la o diminuare semnificativă a dobânzilor achitate, chiar sub nivelurile din aceeași perioadă din 2019.

Atenție, însă, pe fondul unor evoluții în general pozitive, au apărut deja anumite semnale de atenționare, mergând de la o încetinire a ritmului de scădere a randamentelor oferite față de începutul acestui an, la zero pentru scadența la trei ani și chiar +14 puncte de bază în plus la 7 ani, unde apare o deteriorare marginală și pe termen de o lună.

Ne așteaptă o perioada deciziilor critice

Perioada care urmează este una critică pentru evoluțiile viitoare, deoarece trebuie luate decizii importante în privința unor multiple obligații sociale asumate concomitent de stat, majorarea pensiilor, creșterea alocațiilor pentru copii și continuarea programului de majorare a salariilor în sectorul bugetar, pe fondul expandării deficitului bugetar preliminat la -8,6% din PIB.

Oarecum surprinzător, prognoza evoluției randamentelor la titlurile de stat românești pe zece ani avansată de worldgovernmentbonds.com arată o diminuare sub pragul de 2% în septembrie 2021, simultan cu o diminuare substanțială în puncte de bază, simplificat o înjumătățire a sumelor care vor trebui achitate sub formă de dobânzi.

Ar fi o apropiere absolut necesară de datele comparative cu alte economii importante pe plan mondial, care ar atesta o îmbunătățire relativă a percepției de țară raportat la alte state, (pentru a face abstracție de trendul general).

Deși ecartul dobânzilor pe care trebuie să le achităm va rămâne considerabil, ar fi evidentă ameliorarea diferențelor în raport cu state mult mai solide.

Pentru a acționa inteligent, ar trebui să luăm aminte că agențiile de rating nu-și mai permit să se joace și vor fi cât se poate de exacte în aprecieri, după rateurile manifestate la precedenta criză economică.

Or, ratingul investițional al României, aflat deja la limită și cu perspectivă negativă, atârnă de un fir de păr, perspectiva de acțiune indicată de site-ul citat fiind de retrogradare în categoria speculativă.

De aceea, banii de la buget nu pot fi dați cu precădere în consum, după cum s-au votat diverse legi pornind de la premiza unei creșteri economice robuste, ci ar trebui utilizați mai eficient la cofinanțarea unor investiții cu fonduri europene. Destul de generos alocate efectiv doar dacă vom îndeplini condițiile de acordare, inclusiv să ne supunem controlului strict al banilor dați de alții.

Una peste alta, datele prezentate arată că perspectiva s-a îmbunătățit simțitor în urma măsurilor economice luate dar trebuie să rămânem precauți, mai ales pe termen mediu, până când vom reuși să refacem PIB-ul și să reluăm creșterea economică. În termeni tehnici, curbele de maturitate ale împrumuturilor au reintrat în normal, dar va trebui să consolidăm această tendință.

Adică să evităm derapajele, foarte posibile într-o perioadă electorală, și să ne înscriem pe termen mediu în coordonatele integrării depline, inclusiv prin trecerea la adoptarea monedei unice. Desigur, după cum vom ști să ne calibrăm pretențiile și să ne alegem decidenții, în calitate de cetățeni europeni ceva mai săraci dar responsabili cu soarta lor.