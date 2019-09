ASE, trend ascendent în Times Higher Education World University Ranking 2020

de Vladimir Ionescu , 12.9.2019

Academia de Studii Economice din București a urcat în ediția 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasându-se în intervalul 801-1000 în lume, categorie în care se află și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În același clasament sunt prezente pe locul 1001+ și celelalte universități membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara.

Clasamentul dat publicității pe 11 septembrie cuprinde aproximativ 1400 de universități din 92 de țări, evaluate în funcție de următoarele criterii: calitatea procesului educațional și a mediului de învățare (30%), calitatea cercetării reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație (30%) și impactul acesteia reflectat în citări (30%), gradul de internaționalizare a universității analizat din perspectiva studenților, profesorilor și partenerilor internaționali (7,5%) și transferul de cunoștințe spre mediul socio-economic (2,5%).

Primele cinci locuri ale clasamentului sunt ocupate, in ordine descrescătoare, de: Universitatea Oxford, California Institute of Technology, Universitatea Cambridge, Stanford University și Massachusetts Institute of Technology.