Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit marți în Asia Centrală, în Kazahstan, pentru a se întâlni cu oficiali din toate cele cinci foste republici sovietice din regiune, după prima aniversare a invaziei Ucrainei de către Rusia.

Vizita lui Antony Blinken în capitalele din Asia Centrală este, transmite Euractiv, prima sa vizită în regiune în calitate de principal diplomat al administrației Biden. Turneul are loc la câteva zile de la împlinirea unui an de la invazia Rusiei în Ucraina și are ca destinații Kazahstan, Uzbekistan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.

Liderii din regiune au fost încurajați de Occident să nu cedeze intereselor Rusiei, într-o perioadă în care Moscova se uită la piețele și rutele lor comerciale în încercarea de a eluda sancțiunile occidentale.

Antony Blinken se va întâlni marți cu miniștrii de externe din toate cele cinci state din Asia Centrală la Astana, apoi va călători la Tașkent, Uzbekistan.

Oficialii americani spun că administrația Biden și-a intensificat angajamentul în zona Asiei Centrale într-un efort de a demonstra beneficiile cooperării SUA unei regiuni care se confruntă cu consecințele economice ale conflictului declanșat de Rusia.

La Astana, marți, Antony Blinken i-a spus ministrului de externe Mukhtar Tileuberdi că Washington sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Kazahstanului, care a câștigat independența față de Moscova în 1991. „Uneori doar rostim acele cuvinte, dar ele au de fapt o semnificație reală și, desigur, știm că în acest moment anume au și mai multă rezonanță decât de obicei”, a spus Antony Blinken, referindu-se la invadarea Ucrainei de către Rusia, de asemenea o fostă republică sovietică.

Oficialul american se va întâlni, de asemenea, cu președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, care a fost reales în noiembrie și a respins în mod public revendicările teritoriale făcute de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina.

Rusia și Kazahstan au cea mai lungă graniță terestră continuă din lume, determinând îngrijorarea unora dintre kazahi cu privire la securitatea țări care are a doua cea mai mare populație de etnie rusă dintre fostele republici sovietice, după Ucraina.

