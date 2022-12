Un procent de 66,6% din angajații din România, respectiv 3,38 milioane de persoane, câștigau, la nivel lunii octombrie, sub medie pe economie, de circa 4.008 lei net, reiese din calculele CursDeGuvernare pe baza cifrelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Angajații cu cele mai mici salarii erau lucrătorii din HoReCa. Cel circa 230 de mii de angajați din industria ospitalității câștigau în octombrie cu 44,2% sub salariul mediu net.

Ei sunt urmați de numeroși angajați din industria prelucrătoare. De altfel, din cei circa 1,08 milioane de angajați din acest sector, peste 670 de mii (61,8%) câștigau sub media națională. Printre cei mai prost plătiți muncitori din industria prelucrătoare se numără cei care se ocupă de fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, care câștigau în octombrie cu 43% sub medie, cei care fabrică mobilă (-33,3%) și cei care se ocupă de tăbăcirea și finisarea pieilor (-31%). Nici prelucrarea lemnului nu este mai bine plătită, angajații din sector având salarii medii nete cu 30,4% sub media pe economie.

Alte sectoare care asigură un număr ridicat de locuri de muncă, dar unde salariile sunt sub media națională au fost:

activități de servicii administrative și activități de servicii de suport: 302,3 mii de angajați cu salarii medii cu 22,9% sub media națională;

distribuția apei, salubritate: 104,3 mii de angajați cu salarii medii nete cu 21,6% sub media pe economie;

transporturi terestre: 153,8 mii de angajați cu salarii cu 14,3% mai mici decât media;

comerț: 816,8 angajați cu salarii cu 13,4% sub medie;

agricultură, silvicultură și pescuit: 119,4 mii de angajați cu salarii cu 10,5% sub medie;

construcții: 437,5 mii de angajați cu salarii medii nete cu 6,4% sub medie;

învățământ: 356,3 mii de angajați care câștigă, în medie, cu 1,9% sub salariul mediu net pe economie.

La polul opus, cei mai bine plătiți angajați din România sunt cei din:

IT&C: 231,4 mii de angajați câștigau în octombrie de peste două ori media națională;

Intermedieri financiar și asigurări: 83,4 mii de angajați câștigau cu 54,8% mai mult decât media pe economie;

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat: 51,7 mii de angajați cu salarii medii nete cu 47% peste media națională;

activități profesionale și științifice: 161,9 mii de angajați cu salarii cu 38,4% peste medie;

industria extractivă: aproape toți cei 45,4 mii de angajați câștigau cu 36,6% peste salariul mediu net.

administrație publică și apărare: 214 mii de angajați câștigau cu 31,8% peste medie.

Doar 38,9% din angajați au avut câștiguri real pozitive în ultimul an

Salariul mediu net din octombrie a crescut cu doar cinci lei față de luna precedentă. Față de octombrie 2021, câștigul salarial mediu net a înregistrat un avans de 13,1%, cu 2,2% sub nivelul ratei anuale a inflației din aceeași lună, potrivit datelor INS.

Din calculele CursDeGuvernare , salarii a 3,1 milioane de angajați, respectiv 61,1% din totalul angajaților, nu au reușit să bată inflația în octombrie.

Angajații din sectorul public au fost cei mai dezavantajați din acest punct de vedere. La polul opus se află cei din industria alimentară (care au beneficiat și de facilități fiscale semnificative în ultimul an), cei din IT (activități de editare) și cei din agricultură (care au beneficiat la rândul lor de facilități).

Pe locul al patrulea s-au clasat cei 159,5 de mii de angajați care se ocupă de fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, a căror câștiguri salariale reale anuale au fost de 13% în octombrie.

***