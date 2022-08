Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a propus joi guvernului să înființeze un Centru de Excelență

în Tehnologie în cadrul Ministerului de Finanțe. Guvernul a aprobat propunerea.

Motivul invocat în Memorandumul prezentat în Guvern:

”asigurarea transferului de expertiză în tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie de vârf, cu scopul de a crește capacitatea de colectare, analiză și valorificare a datelor, a îmbunătăți procesele interne și serviciile publice digitale, precum și de a crește inovarea în administrația publică”.

Din documentul ANAF reiese că acest Centru de Excelență este ”un concept”, deci nu va exista ca entitate distinctă în organigrama Ministerului de Finanțe, deși acesta va alocate resurse umane și ”facilități” pentru derularea activităților.

Ce parteneri sunt vizați de ANAF

Președintele fiscului afirmă că ar urma să fie semnate acorduri de înțelegere cu companii recunoscute ca lideri pe sectoarele de specialitate IT care și-au manifestat până în acest moment disponibilitatea de a transfera cunoștințe tehnologice.

Aceste companii, afirmă Lucian Heiuș, sunt: Amazon, IBM, Microsoft, Modex, Oracle, SAS, SAP, UiPath.

De ce se înființează Centrul de Excelență

În Memorandum, Lucian Heiuș admite: ”Creșterea complexității sistemului informatic și acumularea datelor nu sunt suficient valorificate datorită mai multor cauze”. Acestea sunt enumerate:

experiență insuficientă în utilizarea unor tehnologii foarte noi de prelucrare de date

în utilizarea unor tehnologii foarte noi de prelucrare de date lipsa înțelegerii potențialului TIC și a participării beneficiarilor sistemului informatic (direcțiile ”de business” din MF și ANAF cum sunt legislație fiscală, legislație bugetară, administrarea veniturilor, control și inspecție, asistența contribuabililor, prognoză ș.a.m.d.) la stabilirea cerințelor pentru sistemul informatic

potențialului TIC și a participării beneficiarilor sistemului informatic (direcțiile ”de business” din MF și ANAF cum sunt legislație fiscală, legislație bugetară, administrarea veniturilor, control și inspecție, asistența contribuabililor, prognoză ș.a.m.d.) la stabilirea cerințelor pentru sistemul informatic stagnarea numărului de angajați CNIF (Structura IT a Ministerului Finanțelor) în condițiile digitalizării multor fluxuri de lucru care nu erau digitale (case marcat, e-Factura, eTransport etc.) adaugă presiune operațională și induce complexitate fără sprijinul proporțional necesar

(Structura IT a Ministerului Finanțelor) în condițiile digitalizării multor fluxuri de lucru care nu erau digitale (case marcat, e-Factura, eTransport etc.) adaugă presiune operațională și induce complexitate fără sprijinul proporțional necesar cunoștințe limitate necesare pentru gestionarea datelor generate de aceste fluxuri noi, precum analiza datelor, analiză de risc, modelare statistică, analiza predictivă etc.

necesare pentru gestionarea datelor generate de aceste fluxuri noi, precum analiza datelor, analiză de risc, modelare statistică, analiza predictivă etc. lipsa personalului calificat în tehnologii moderne precum cloud, BigData, blockchain, inteligență artificială, analiza avansată a datelor (data science), tehnologii anti-fraudă

în tehnologii moderne precum cloud, BigData, blockchain, inteligență artificială, analiza avansată a datelor (data science), tehnologii anti-fraudă lipsa pregătirii în tehnologii moderne pentru a asigura tranziția de la aplicațiile curente de tip siloz către o infrastructură unitară, de tip ecosistem de aplicații, care ar permite rularea integrată de analize și valorificarea superioară a datelor colectate

În cadrul MF și al instituțiilor subordonate acestuia există în acest moment proiecte informatice

multiple, simultane și cu dependențe complexe, care duc la digitalizarea unor fluxuri de lucru,

centralizarea și/sau agregarea altora.

Șeful ANAF precizează: ”Trecerea de la o analiză emipirică, analogică a datelor la una digitală nu a fost suficient definită până în prezent. Suplimentar, numărul mare al inițiativelor și calendarul accelerat aferent PNRR duc la o cantitate sporită a datelor fără o îmbunătățirea calitativă a valorificării acestora”.

Cum va funcționa Centrul

Președintele ANAF consideră că cea mai eficientă cale pentru a ține pasul cu noutățile și schimbările în domeniul TIC este transferul de cunoștințe de la creatorii acestora la personalul direcțiilor ”de business” din MF și ANAF. Acest transfer ar urma să fie realizat prin intermediul Centrului de Excelență în Tehnologie (CET).

CET va fi sprijinit prin protocoale (de exemplu acorduri de înțelegere – Memorandum of Understanding) sau alte forme de colaborare cu actorii publici și privați – de ex. industrie, universități, instituții publice, antreprenori, etc. – prin care părțile stabilesc activități comune și co-investesc resurse precum: personal, facilități și informații, în vederea realizării unor obiective comune.

Partenerii vor implica resurse umane, know-how tehnologic, licențe și mijloace materiale specifice cu scopul prezentării, susținerii și demonstrării, eventual chiar prin utilizarea în proiecte pilot.

Pentru fiecare proiect al CET se vor stabili în prealabil obiective și se va realiza un scurt Raport care va conține și propuneri privind utilizarea rezultatelor.

Ce speră fiscul să obțină

CET va crea o modalitate de acces organizat a personalului MF, precum și a personalului și informaticienilor instituțiilor subordonate, la diverse tehnologii inovatoare în domeniul TIC în vederea înțelegerii lor, a cunoașterii modului de utilizare a acestora și a evaluării potențialelor beneficii pentru finanțele publice.

În cadrul CET se vor organiza diferite tipuri de activități, precum:

training-uri în noi tehnologii (Cloud, BigData, AI – Inteligență Artificială, Blockchain, robotizare software, etc.) oferite de companii recunoscute ca lideri globali în domeniu

workshopuri și mese rotunde dedicate exemplelor de utilizare a tehnologiilor din alte state sau din sectorul privat în atingerea obiectivelor de eficiență, agilitate, reducere a costurilor și îmbunătățirea experienței interacțiunii online cu cetățenii

verificarea practică a tehnologiilor propuse (Proof of Concept) prin rularea unor scenarii cu date reale sau anonimizate, într-un mediu controlat și guvernat de acorduri adecvate de confidențialitate, securitate și protecție a datelor

Cele mai importante 2 rezultate așteptate:

Implementarea cu succes a celor aproximativ 100 de proiecte de implementări de tehnologie informatică prevăzute pentru următorii ani, finanțate din PNRR și din alte surse

Creșterea capabilităților de valorificare a informațiilor în așa fel încât să conducă în mod direct la reducerea evaziunii fiscale și creșterea capacității de definire a unor scenarii în scopul pilotării opțiunilor de cheltuire (judicioasă) a banului public

***