Ambasadorul SUA, despre presa care face “propagandă” pentru Huawei : Cedează atât de ușor puterii atotputernicului RON

Compania chineză Huawei încearcă ”să inducă în eroare poporul român” prin campania de propagandă declanșată pentru a nu fi exclusă de la licitația pentru 5G, scrie Adrian Zuckerman, într-o opinie publicată de ambasada SUA la București.

Articolul cu opinia lui Adrian Zuckerman publicat de ambasadă:

Huawei și Ambasada Chinei continuă să încerce să inducă în eroare poporul român. Pretinsele clarificări ale poziției Huawei distribuite de ambasadă, de diverși autori cu trecut controversat și de platforme de dezinformare rusești sunt în mod evident false și nefolositoare. Comuniștii chinezi disprețuiesc libertatea, statul de drept, drepturile omului și adevărul. Huawei și șefii săi comuniști chinezi din Beijing sunt maeștri în intimidare, în trafic de influență și în încercarea de a-i împiedica pe românii cinstiți să cunoască adevărul.

Huawei a fost pus sub acuzare din cauza practicii sale de a folosi frauda și înșelăciunea pentru a fura secrete comerciale. Potrivit unui comunicat al Departamentului Justiției din 13 februarie 2019:

Acuzații includ Huawei și patru filiale oficiale și neoficiale – Huawei Device Co. Ltd. (Huawei Device), Huawei Device USA Inc. (Huawei SUA), Futurewei Technologies Inc. (Futurewei) și Skycom Tech Co. Ltd. (Skycom) – precum și directorul financiar al Huawei, Wanzhou Meng (Meng) …

După cum a fost dezvăluit de ancheta independentă a guvernului și prin examinarea dosarelor instanțelor judecătorești, noile acuzații în acest caz se referă la presupusele eforturi de zeci de ani ale Huawei și ale mai multor filiale ale sale, atât în ​​SUA, cât și în Republica Populară Chineză, de a-și însuși în mod fraudulos proprietatea intelectuală, inclusiv de la șase companii de tehnologie din SUA, pentru a dezvolta și de a opera afacerea Huawei. Proprietatea intelectuală însușită a inclus informații comerciale secrete și lucrări protejate prin drepturi de autor, cum ar fi codul sursă al software-ului și manualele de utilizare pentru routerele de internet, tehnologia de transmitere a semnalului și cea de testare a roboților. Huawei, Huawei SUA și Futurewei au fost de acord să reinvestească veniturile acestei presupuse înșelătorii în afacerea mondială a Huawei, inclusiv în Statele Unite.

Mijloacele și metodele presupusei înșelătorii au inclus încheierea de contracte de confidențialitate cu deținătorii de drept ai proprietății intelectuale și apoi încălcarea termenilor acordurilor prin însușirea frauduloasă a proprietății intelectuale în folosul comercial propriu al inculpaților. De asemenea, a inclus recrutarea și coordonarea angajaților altor companii pentru a-și însuși în mod fraudulos proprietatea intelectuală a foștilor angajatori. A inclus și utilizarea de intermediari, cum ar fi profesorii care lucrează la institute de cercetare, pentru a obține tehnica și a o furniza inculpaților. Ca parte a acestei scheme, Huawei ar fi lansat o strategie instituind un program de bonusuri pentru a recompensa financiar angajații care au obținut informații confidențiale valoroase de la concurenți.

Eforturile Huawei de a fura secrete comerciale și alte tehnologii complexe din SUA au avut succes. Prin metodele de înșelăciune descrise mai sus, inculpații au obținut proprietate intelectuală care nu este publică, referitoare la codul sursă al software-ului routerului de internet, tehnologia de transmitere a semnalului și robotică. Prin furtul de tehnologie și proprietate intelectuală, Huawei a reușit să-și reducă drastic costurile de cercetare și dezvoltare și întârzierile asociate, oferind companiei un avantaj competitiv semnificativ și incorect.

Atunci când s-au confruntat cu dovezi ale infracțiunilor, inculpații ar fi făcut în mod repetat declarații false în fața oficialilor americani, inclusiv a agenților FBI și a reprezentanților Comisiei pentru servicii secrete a Camerei Reprezentanților, în legătură cu eforturile lor de a-și însuși fraudulos secrete comerciale. În mod similar, inculpații au adoptat un comportament obstructiv pentru a reduce la minimum riscul de apariție a litigiilor și de anchetare, inclusiv ancheta care a dus la urmărirea penală.

Noul rechizitoriu include, de asemenea, noi acuzații la adresa Huawei și a filialelor sale, privind implicarea în proiecte de business și tehnologie în țări supuse sancțiunilor SUA, UE sau ONU, cum ar fi Iranul sau Coreea de Nord, ca și eforturile companiei de a ascunde scopul acelei implicări. Activitățile inculpaților, care au inclus aranjamente pentru expedierea bunurilor și serviciilor Huawei către utilizatori din țările sancționate, erau de obicei desfășurate prin intermediul filialelor locale din acele state. O dovadă că desfășurarea acelor afaceri în zone supuse sancțiunilor reprezenta un subiect sensibil este și faptul că documente interne, care ar aparține companiei Huawei, se refereau la astfel de destinații cu nume de cod. De exemplu, codul ”A2” se referea la Iran, iar ”A9” se referea la Coreea de Nord.

Angajații Huawei, de asemenea, ar fi mințit despre legătura companiei Huawei cu Skycom, susținând în mod fals că nu ar fi vorba despre o filială a Huawei. Compania a mai susținut că Huawei avea doar operațiuni limitate în Iran și că nu ar fi încălcat legislația SUA sau alte legi ori reglementări referitoare la Iran. În fapt, rechizitoriul arată că Skycom a fost filiala neoficială a Huawei care, printre alte servicii, a asistat Guvernul iranian în efectuarea supravegherii interne, inclusiv în timpul demonstrațiilor de la Teheran din 2009.

Este de neînțeles că un român poate pleda pentru Huawei sau pentru comuniștii chinezi. Este și mai mult de neînțeles că unele publicații românești cedează atât de ușor puterii atotputernicului RON și publică propagandă pentru aceste entități corupte și pentru comuniști. Eram în București în decembrie 2019; am stat în fața Ministerului de Interne, am citit numele martirilor care și-au pierdut viața acum 30 de ani în revoluția împotriva comuniștilor. Nu vreau copiii români să fie nevoiți să citească numele viitorilor patrioți martiri, din cauza banilor primiți de presa lacomă din partea unor actori comuniști chinezi fără scrupule, pentru a le publica propaganda. Comuniștii chinezi controlează mass-media și presa din China și vor să facă exact același lucru în România. Nu-i lăsați! Doar spuneți NU!

Partidul Comunist Chinez monitorizează vieților tuturor cetățenilor din China. Comuniștii chinezi își monitorizează poporul prin tehnologii diverse, inclusiv internetul, camere de supraveghere plasate prin toată țara, telefoane și alte echipamente. Companii precum Tencent, Dahua Technology, Hikvision, SenseTime, ByteDance, Megvii, Huawei și ZTE au creat produse, hardware și software, pentru a sprijini Guvernul comunist să implementeze legea securității internetului din China. Ca parte a proiectului Skynet, au fost amplasate peste 200 de milioane de camere TV cu circuit închis în China, doar anul trecut. La finalul acestui an, se preconizează că numărul va depăși 600 de milioane.

Aplicațiile pentru telefonul mobil sunt, de asemenea, folosite în China pentru a permite cetățenilor să raporteze „comportamentul greșit” al prietenilor și vecinilor lor! Comuniștii chinezi o numesc supraveghere socială. Nu acolo era și România acum 30 de ani? Asta doriți din nou? Mari colectări de date și analize, recunoaștere facială și monitorizarea rețelelor social media – da, nu este Huawei minunat? Monitorizarea internetului și a social media de către Guvernul comunist central ar însemna întoarcerea „vremurilor bune” pentru România.

Huawei, companiile sale de tip shell, și filialele lor ascunse sunt acum trase la răspundere pentru tiparul lor de criminalitate și spionaj. Rămâne întrebarea cu privire la alte companii ale comuniștilor chinezi, care se comportă la fel. Angajații companiei Nuctech din Namibia au fost acuzați de mituirea sectorului public cu zeci de milioane. La începutul acestui an, Nuctech a mituit ofițeri de poliție de rang înalt din Taiwan. Din nou, vorbim de alte achiziții publice și de mai multe valize cu bani ai comuniștilor chinezi. Asta se întâmplă acum și în România.

Președintele Trump, Secretarul Pompeo și poporul american nu susțin opresorii comuniști, armatele lor și statele lor care practică supravegherea. Dictatorii străini, care au lagăre de concentrare și companii care fac afaceri cu Iranul și Coreea de Nord, nu vor primi niciun fel de susținere din partea Statelor Unite și a aliaților lor. 5G este esențial, dar nimic nu merită înțelegerea Faustiană. Există căi alternative sigure și curate pentru 5G, cum sunt Nokia, Ericsson și Samsung.

Tehnologiile avansate 5G în transporturi, apărare, energie, instituții de aplicare a legii și viața obișnuită de zi cu zi, vor aduce lumii noi oportunități. Putem construi o infrastructură sigură pentru o rețea curată 5G astăzi, pentru a modela lumea digitală de mâine. Însă, Huawei și comuniștii chinezi vor să facă din România țara supravegheată care era acum 30 de ani – exact așa cum este China comunistă. Transmiteți Beijingului un mesaj – statul supravegheat după modelul comunist nu mai există în România.

Președintele Trump și poporul american au avut curajul să spună „Nu”.

Știu că bravul și curajosul popor român va spune, de asemenea, „Nu”. Poporul român vrea democrație, viață privată, decență și stat de drept. Poporul român vrea să le obțină în mod CORECT și de aceea Huawei este alegerea GREȘITĂ pentru România.