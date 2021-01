Lupta din PNL / Alin Tișe : Nu vreau să înlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru că are costume mai frumoase

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe (foto), membru PNL, este de părere că atât Ludovic Orban, dar și cei care au girat deciziile adoptate de PNL în Biroul Permanent Naţional trebuie să plece de la conducerea partidului.

Ca reacție la recentele critici lansate la adresa lui Ludovic Orban de către Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, dar și la răspunsul dat acestora de președintele PNL, Alin Tișe a scris pe Facebook opinia sa legată de modul în care trebuie reformat acest partid.

Consiliul Național, care se va orbaniza în februarie, va decide data Congresului PNL, la care se va alege președintele partidului.

În ultima perioadă am văzut că se discută mult în PNL despre demisii din funcții, se cer capete și se caută responsabilii ultimelor rezultate la alegeri. Sunt unul dintre cei care am criticat practicile din partid mai demult, mai întâi în partid, iar apoi în public. Nu am fost un susținător politic de-al lui Ludovic Orban, deși, ca sa fiu sincer, mi-a propus sa fac parte din echipa lui în mai multe rânduri. Unii dintre cei care acum îl critică au acceptat oscioarele aruncate doar ca să prindă o funcție în partid. Eu, de atunci, am vrut o reformare a PNL și am susținut altă echipă. Ludovic Orban, îmi place să cred, m-a dorit în echipa sa pentru munca și rezultatele activității mele. Dar am refuzat. Politic, însă, DA, am multe în a-i reproșa.

Dar, stimați colegi reformatori, nu vreau să înlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru că îi vânează scaunul de mult timp. Sau pentru că are costume mai frumoase și este mai tânăr.

Vreau oameni mai performanți politic în fruntea partidului! În toate funcțiile. Oameni care s-au bătut și au câștigat bătălii electorale la vot direct în fața cetățenilor.Oameni care s-au validat politic și administrativ de-a lungul timpului, nu oportuniști, povestitori obosiți, politicieni de paie, oameni fără caracter. Oameni care au ceva concret de arătat și de spus. Nu oameni pe care nu îi votează nici propria lor familie. Nu oameni care stau la vânătoare de scaune și oscioare.

Nu mă va putea conduce nimeni, niciodată, inferior politic. Sunt deja de prea mulți ani în politică, am muncit enorm și nu mai accept incompetenți și incapabili să mă conducă.

Cum să reformezi o țară cu un partid nereformat condus de indivizi, unii dintre ei fără valoare politică, combinagii (dar bine orientați în gașca care trebuie sau susținuți de cine trebuie!)?! Unii se urcă în aceste funcții, considerând ca le-au adus de acasă, de la mama lor, iar apoi doar cu SMURD-ul mai poți să îi dai jos.

Demisia lui Ludovic Orban nu e destul. Demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate în BPN al PNL se impune. Dar, tocmai pentru că unii sunt politicieni autentici, nu mă aștept ca cineva să demisioneze sau să-și recunoască vreo responsabilitate.

Dragi colegi, cred că noi, cei mulți din partid care nu am participat la luarea deciziilor în PNL, suntem responsabili că i-am lăsat să ne conducă în acest mod. Și tot noi va trebui sa demisionăm. Da, mă gândesc!