Alexandru Stănescu, numit ”în lipsă” în conducerea ANRE

Parlamentul a votat marți numirea lui Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, în funcția de membru în Comitetul de Reglementare al ANRE.

Premieră postdecembristă: candidatul a lipsit de la ședința de plen în care a fost votat, dar și de la ședința comisiilor de specialitate în care ar fi trebuit audiat.

În ciuda absenței, comisiile au dat raport favorabil numirii, iar în plen s-au înregistrat 233 de voturi „pentru” și 120 de voturi „contra”. Alexandru Stănescu a fost anterior deputat PSD, președinte al Comisiei de Agricultură din 2017 până în 2020.

„Marea majoritatea a acestui Parlament va face o mare greșeală. Transformați ANRE într-o afacere de familie. Domnul va câștiga între 6 și 8.000 de euro pe lună nemeritați. Domnul Stănescu a terminat mecanică-agricolă. Nu îl califică sub nicio formă pentru această funcție. Deciziile pe care le ia ANRE au un impact direct în facturile pe care oamenii le plătesc. Dar deciziile au impact și asupra investițiilor din sectorul energetic.

Nici măcar nu l-am audiat astăzi pe domnul Stănescu, probabil de reușine că se va face de râs nu l-ați chemat în Parlament. Este o rușine. Vom ataca la CCR această numire”, a declarat în plen Cristina Prună, deputat USR, membru în comisia de industrii.

„Mai sunt frați, surori sau verișori în familia Stănescu? Să ne spuneți să ne pregătim. Este o palmă dată tuturor profesioniștilor din acest domeniu. Să nu uităm pe cine promovează coaliția în fruntea uneia dintre cele mai importante agenții ale statului într-un moment de criză” a întrebat Camera Deputaților și fostul deputat PNL Violeta Alexandru.

Alexandru Stănescu a fost deputat PSD pentru două mandate, în perioada 2012-2020. Acesta a fost președinte al Comisiei de Agricultură din 2017 până în 2020. Anterior a fost vicepreședinte al comisiei. Acesta a absolvit în 1986 Facultatea de Mecanică Agricolă București. Anterior mandatelor de deputat a fost între 1986 și 1993 inginer la S.C. Agromec Vișina S.A, iar între 1994 și 2012 a fost director general la S.C. Agromec Bucinișu S.A.



„Mă recomandă exact ce cere în lege. Am o perioadă de 19 ani în care am fost conducătorul unei societăți comericiale, am o perioadă de 8 ani de parlamentar și, eu știu, cred că sunt suficiente aceste recomandări. Nu știu dacă este un avantaj că fratele meu este Paul Stănescu. Suntem oameni politici amândoi, nu există niciun conflict de interese. Nu înseamnă că dacă el a ajuns în funcția asta eu trebuie să plec din partid”, a declarat Alexandru Stănescu pentru Digi24.

Întrebat, luni, ce îl recomandă pentru această funcție, președintele PSD Marcel Ciolacu a spus că „a contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu a mai avut loc pe listele parlamentare”. Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energie este arbitrul pieței de energie.