Afacerile FAN Courier, aproape de 1 miliard de lei în 2020

de Vladimir Ionescu , 10.12.2020

FAN Courier, companie antreprenorială cu capital integral privat, a anunțat joi că estimează că va încheia anul 2020 cu o cifră de afaceri de 205 milioane de euro – aproape de ”borna” de 1 miliard de lei, mai mare cu peste 22% față de anul anterior, efect al creșterii cererii de servicii de curierat, pe fondul crizei provocate de pandemie.

FAN Courier este o companie cu capital integral românesc, fondată în 1998 de Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai. A devenit, în 2006, liderul pieței românești de curierat, poziție consolidată constant datorită investițiilor și serviciilor cu valoare adăugată noi, introduse permanent.

Potrivit unui comunicat al companiei, acesta își continuă procesul de consolidare a poziției de lider pe piața locală de curierat și a cotei de piață, înregistrând un ritm de creștere peste media industriei. FAN Courier estimează că în urma creșterii cererii de servicii de profil, pe fondul crizei sanitare, piața de curierat locală va depăși 750 de milioane de euro, cu 20% peste nivelul de anul trecut.

”Cifra de afaceri a FAN Courier se apropie, anul acesta, de 1 miliard de lei, obiectiv financiar pe care îl luam în calcul în scenariile noastre de dezvoltare pe termen mediu. Este un rezultat de excepție, obținut în condiții atipice, cu eforturi excepționale din partea întregii echipe, după un an dificil. Dacă în decembrie 2019 vorbeam de consolidarea poziției de lider printr-o creștere similară anilor anteriori, în 2020 ne-am trezit aruncați într-un maraton pe care l-am parcurs în ritm de sprint. A fost un an care ne-a pus la încercare limitele, personale și profesionale, capacitatea de adaptare rapidă la schimbări, responsabilitatea. A fost anul în care am înțeles, mai mult decât oricând, cât de important este să construiești pe baze solide, să ai o strategie clară în minte, să ai o echipă sudată, responsabilă și capabilă să se adapteze din mers, să fii pregătit să faci față schimbărilor rapide intervenite în piață”, a declarat Felix Pătrășcanu, managing partner FAN Courier.

Pentru anul viitor, compania ia în calcul două scenarii de creștere și un avans al afacerilor între 10-20%, ținând cont de contextul economic, dominat în continuare de incertitudini privind soluționarea crizei sanitare, de reculul existent sau prognozat al unor industrii, dar și de avansul altor sectoare economice.

”Din cauza dinamicii actualei crize, nu este foarte ușor de previzionat evoluția pentru anul viitor. De aceea, lucrăm pe două scenarii majore care iau în calcul două tipuri de creștere: una prudentă și una optimistă. În varianta în care situația sanitară începe să se relaxeze, dar ținând cont de o ușoară contracție estimată pentru unele ramuri economice, pentru 2021, luăm în calcul o creștere de 10%. În scenariul în care situația sanitară nu dă semne de relaxare, iar presiunea pe serviciile de curierat generată de comerțul online rămâne ridicată, estimăm un avans al afacerilor de peste 20%”, a declarat Adrian Mihai, cofondator FAN Courier.

Provocările pandemiei

Criza sanitară declanșată la începutul anului a pus în fața companiei două tipuri de provocări majore: pe de o parte, siguranța sanitară a angajaților și clienților și, pe de alta parte, capacitatea companiei de a lucra luni de zile într-un ritm similar cu cel de Black Friday. Primele măsuri urgente au vizat achiziția de materiale și echipamente sanitare, reorganizarea activităților curente astfel încât să fie limitate la minimum interacțiunile fizice dar și instituirea sistemului de telemuncă, acolo unde specificul activității a permis acest lucru.

”Am investit până acum câteva sute de mii de euro pentru a ne asigura că angajații noștri își pot desfășura activitatea în condiții de siguranță iar clienții beneficiază de servicii la standardul de calitate cunoscut. Am făcut apel la responsabilitatea angajaților, am explicat tuturor că sănătatea noastră, a colegilor, familiilor și clienților noștri depinde de cât de responsabil acționăm și ne bucurăm să spunem, acum, la final de an, că responsabilitatea este unul dintre pariurile câștigate anul acesta. Datorită maturității și responsabilității întregii echipe, am reușit să traversăm, cu succes, o perioadă critică pentru întreaga societate”, a explicat Felix Pătrășcanu.

A doua provocare majoră generată de criză a însemnat menținerea pe o perioadă îndelungată a unui ritm cotidian de lucru specific lunilor de vârf din an. Ca efect al instituirii stării de urgență, cererea de servicii de curierat pentru a acoperi comenzile online de bunuri – de toate tipurile – a explodat în prima jumătate a anului.

”Putem spune că pandemia a influențat pozitiv piața de curierat pentru că a generat nu doar creșterea vânzărilor, ci și schimbarea comportamentului multor consumatori. Mulți clienți au decis să facă trecerea la achiziții online. Procentual, perioada restricțiilor a generat o creștere a volumelor în medie cu 20% dar am avut și luni în care cererea a fost mai mare”, a explicat Adrian Mihai.

Investiții de 15 milioane euro și cu 10% mai mulți angajați

Investițiile în automatizarea proceselor și creșterea productivității au fost unul dintre pilonii care au ajutat FAN Courier să acopere cererea suplimentară, generată de criză.

”Pandemia nu a determinat o schimbare a strategiei de dezvoltare sau a investițiilor deja stabilite. Ceea ce am făcut diferit a fost să alocăm resurse suplimentare în zona operațională. Anul acesta, am investit aproximativ 15 milioane de euro, fondurile fiind direcționate în special către achiziția de noi vehicule pentru extinderea flotei auto, schimbarea infrastructurii de PDA-uri, investiții în IT și digitalizare, dar și pentru extinderea capacităților de sortare și livrare. Am continuat, de asemenea, investițiile în perfecționarea personalului și dezvoltarea de sedii noi”, a spus Neculai Mihai, cofondator FAN Courier.

Pentru 2021, compania vizează continuarea proiectelor deja începute – construcția noului HUB de la Cluj Napoca, cu o capacitate de depozitare de 8.000 mp, extinderea HUB-ului de la Brașov cu încă 2.500 mp dar și startul unui nou centru logistic în Ștefănești, prin care compania va dezvolta servicii de fulfillment și logistică. De asemenea, va continua proiectul de dotare a filialelor mari cu sisteme automate de sortare.

Pe fondul creșterii cererii de servicii de curierat, FAN Courier a crescut anul acesta numărul de angajați cu 10%, dublu față de estimările de la finalul anului trecut și ia în calcul menținerea acestui ritm și pentru anul viitor. ”Pentru că noile tehnologii ne-au ajutat să creștem productivitatea și să automatizăm o parte importantă a proceselor, creșterea numărului de angajați nu a fost direct proporțională cu creșterea volumelor”, a explicat Neculai Mihai.

700 de mii de colete, de livrat în primul weekend de Black Friday

Cea mai mare campanie de reduceri din România, Black Friday, a generat anul acesta o creștere cu 30% a volumelor transportate de FAN Courier, comparativ cu anul trecut.

”În primul weekend după BF, am avut peste 700.000 de colete, cu aproape 50% peste estimările de dinaintea campaniei. Foarte interesant este faptul că la această creștere au contribuit din plin nu doar magazinele online din România dar și magazine din afara țării care au campanii în piața românească. La BF de anul acesta au participat retaileri străini care vând produse fashion, mobilier, home&deco, electronice sau hrană pentru animale”, a spus Adrian Mihai.