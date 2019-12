Achizițiile de automobile noi, creșteri importante pe sfârșit de an – analiză APIA

de Vladimir Ionescu , 10.12.2019

În luna noiembrie 2019 au fost înmatriculate 13.091 autoturisme noi (conform datelor comunicate de către Direcția de Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor), cu 57,7% mai multe decât în luna similară a anului trecut.

În 2018, conjunctură legată de obligativitatea punerii pe piață după dată de 1 septembrie a unor autoturisme omologate conform unui standard mai strict de măsurare a emisiilor de CO2 (WLTP) a condus la scăderea pieței de autoturisme în perioada septembrie-noiembrie 2018.

Situația s-a repetat și la 1 septembrie 2019, dar, evoluția ulterioară din 2019 – creștere puternică (+67,2%) în ultimele 3 luni, comparativ cu aceeași perioada din 2018 -, a avut drept rezultat după 11 luni din acest an, o creștere generală a înmatriculărilor de autoturisme de 21,5%, volumul total fiind de 147.789 unități (comparativ cu 121.634 unități în 2018).

Graficul următor evidențiază impactul noilor standarde de omologare a autoturismelor asupra evoluției înmatriculărilor în perioada 2018-2019, acesta producând distorsiuni extrem de puternice.

Si in Europa, luna Noiembrie 2019 a fost, conform LMC Automotive (www.lmcauto.com), una de crestere pentru tarile grupate in UE15 (+4,2%), patru din primele cinci cele mai mari piete auto inregistrand volume mai mari in comparatie cu luna similara a anului trecut, astfel:

Germania, +9,7%

Spania, +2,3%

Italia +2,2%

Franta +0,7%

Doar UK a inregistrat o scadere in luna noiembrie, respectiv -1,3%.

Aceasta crestere nu a reusit decat partial sa compenseze scaderile de pana acum, fapt pentru care, dupa 11 luni din acest an, grupul tarilor grupate in EU15, inregistreaza o scadere de 0,7%.

Pe de alta parte, analizam segmentul importului de autoturisme rulate in Romania, care, dupa 11 luni din 2019, inregistreaza o scadere de 6,0% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Chiar si in aceste conditii, cele rulate (408.616 unitati) sunt de cca. 2,7 ori mai multe decat cele noi, fapt ce conduce la deteriorarea, in continuare, a calitatii factorilor de mediu in marile orase, in conditiile in care majoritatea acestora (cca. 240.000) au un nivel de poluare ridicat (Euro1- Euro4, ceea ce corespunde unei vechimi > 10 ani, varsta eligibila pentru casarea prin Programul Rabla).

În ceea ce privește înmatriculările de vehicule comerciale noi (LCVs, HCVs, Minibuse), acestea înregistrează în România, după 11 luni din 2019, o creștere generală de 0,6% pe segmentul celor noi și o scădere de 4,2% pe cel al celor rulate.