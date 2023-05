Achilleas Kanaris (Vodafone, AmCham Romania): Slaba reglementare și slaba legislație blochează potențialul României digitale

Achilleas Kanaris, CEO Vodafone și președinte al Comitetului pentru Economie Digitală al AmCham Romania, consideră că țării noastre îi lipsește o strategie clară și o viziune în materie de digitalizare.

”Nu avem claritate în ceea ce vrem să facem, ceea ce se traduce în, spun eu, o slabă reglementare și o slabă legislație. Asta ne blochează să ne atingem potențialul”, afirmă Achilleas Kanaris, la conferința CursDeGuvernare, de marți, ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România”, organizată la Palatul Parlamentului.

CEO-ul Vodafone oferă un exemplu din activitatea sa curentă:

”Vodafone reinvestește în magazinele sale, vrem ca în următorii 2 ani să le modernizăm, să devenim tech-retaileri, vânzătorii viitorului. Iar echipa mea vine și în spune că avem nevoie de imprimante în magazine.

Întreb de ce, că noi creăm acum un magazin al viitorului. Ei îmi răspund că nu se poate altfel, că regulile ne impun să tipărim contractele și să punem clienții să le semneze.

Suntem în 2023. Dacă intru în orice magazin din Europa de Vest primesc contractul pe email, îl semnez electronic și gata…”

Achilleas Kanaris: Digitalizarea e un maraton, AmCham susține România în această cursă

Prezent marți la conferința CursDeGuvernare ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România” , organizată la Palatul Parlamentului, Achilleas Kanaris a comparat procesul de digitalizare a României cu un maraton. ”Avem o problemă, consider că avem un atlet foarte bine pregătit, capabil să câștige maratonul, dar suntem acum în mijlocul cursei și suntem plasați departe de cel care conduce cursa. Trebuie să începem să sprintăm ca să ajungem din urmă plutonul fruntaș. Vestea bună este că eu cred că putem s-o facem, dar e mult de lucru”, spune CEO-ul Vodafone.

În tot acest maraton, Achilleas Kanaris a asigurat: ”Ca reprezentant al AmCham, organizația va susține întotdeauna digitalizarea și plasarea chestiunii pe agenda guvernamentală. Susținem adoptarea unei strategii de dezvoltare a domeniului coerentă și robustă, care să vizeze toate palierele economiei. Întotdeauna am afirmat că susținem crearea unui parteneriat, a unui ecosistem în care guvernul și sectorul privat să colaboreze în crearea următorilor pași în digitalizare”.

Achilleas Kanaris despre dialogul cu autoritățile și implementarea de decizii

Întrebat cum este România față de alte țări din punct de vedere al dialogului cu structurile oficiale, Achilleas Kanaris a răspuns: ”În România lucrurile sunt bune din acest punct de vedere. Oamenii sunt dispuși să asculte. Simt că ușile sunt mai deschise, disponibilitate există, acces există.

Diferența față de alte țări este că acolo deciziile se implementează mai rapid. În alte țări, da, poate că accesul la un decident este mai greu, dar după ce ai ajuns acolo hotărârile se iau rapid.

Dacă am face asta și în România va exista un bun progres.”

