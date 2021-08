A IX-a ediție a Summit-ului RBL: programul și vorbitorii

de Vladimir Ionescu , 30.8.2021

Liderii de business din România vor discuta în cadrul Romanian Business Leaders Summit despre cum depășim punctele oarbe și cum putem contribui prin proiecte concrete la o Românie în care generațiile viitoare să-și dorească să trăiască.

Summitul Romanian Business Leaders are loc pe 8-9 septembrie 2021, la J.W. Marriott Grand Hotel București. Biletele pot fi achiziționate de pe summit.rbls.ro.

Ziua a doua a Summitului Romanian Business Leaders va începe cu un discurs al lui Andreas Schleicher, director educație și competențe la OECD (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare), despre viitorul joburilor și al educației.

Apoi Oana Botolan Datki, Managing Partner at Cteam Human Capital, va modera panelul Abilitățile viitorului sub reflectoare, avându-i ca invitați pe Corneliu Bodea, CEO ADREM, Andrei Lupu, student, Daniela Lica, profesoară MERITO de Informatică și director al Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova și Bogdan Rațiu, profesor MERITO de Limba şi Literatura Română în Târgu Mureş.

Continuăm cu o perspectivă despre cum ne pregătim pentru viitor prin discursul Dianei Stafie, Foresight Strategist la Future Station, urmată de o conversație între Andreea Roșca, co-fondator al Fundației Romanian Business Leaders și fondator The Vast & The Curious, și Doru Lionăchescu, membru al consiliul de administrație al Băncii Transilvania despre unde se situează antreprenorii români pe harta investitorilor internaționali.

Ulterior, Corina Murafa, Global Co-Leader al Ashoka Next Now: Planet & Climate, împreună cu Aglaia Ntili, Managing Director al Sustainability Knowledge Group, Iancu Dărămuș, Senior Sustainability Analyst la Legal & General Investment Management și Andrei Dudoiu, Managing Partner & President of the Board of Directors la SeedBlink, ne vor ajuta să descoperim care sunt trendurile viitorului și cum putem fi noi și organizațiile noastre mai sustenabile.

Pe final liderii de business vor avea oportunitatea de a contribui concret la proiectele și grupurile de lucru din cadrul Romanian Business Leaders care au un impact real asupra beneficiarilor săi. Apoi vom celebra 10 ani de RBL în cadrul sesiunii de închidere și vom acorda premiile RBL. Summitul Romanian Business Leaders 2021 se va încheia cu un cocktail la Grădina Floreasca.

Vino și tu alături de cei peste 250 de lideri de business care vor fi prezenți pe 8-9 septembrie la J.W. Marriott Grand Hotel București.

Locurile în sală sunt restricționate la maximum 250 de persoane, conform reglementărilor în vigoare, iar accesul se va face pe baza documentelor doveditoare. Biletele pot fi achiziționate de pe summit.rbls.ro.

Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor reglementărilor împotriva răspândirii COVID-19 aflate în vigoare la momentul respectiv. Numărul de locuri în sală la eveniment poate fi modificat în orice moment conform restricțiilor, iar persoanele afectate de această situație vor putea avea acces online.

Prezența la eveniment va fi permisă persoanelor care se încadrează într-una dintre categoriile listate:

Au efectuat schema completă de vaccinare împotriva SARS-COV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și prezintă buletinul de analiză.

Summitul Romanian Business Leaders este cel mai mare eveniment de business al anului, aducând împreună, pentru două zile, peste 200 de antreprenori și directori de companii românești și străine, personalități publice, lideri ai societății civile și invitați speciali din România și străinătate pentru a dezbate priorități și teme cu impact major pentru mediul de afaceri și pentru a genera soluții, prin proiecte concrete de schimbare, în trei zone de acțiune: (1) educație, (2) cultură antreprenorială și (3) bună guvernare.

Summitul Romanian Business Leaders este locul unde au luat naștere în ultimii zece ani, proiecte cu impact major în societatea românească, precum RePatriot, Merito, Vreau Să Fiu Antreprenor, SuperTeach, Antreprenoria, Scale Out, Antreprenorești și Antrenament Pentru Viitor.

Aceste proiecte au implicat peste 35.000 de elevi, mai mult de 10.000 de profesori și cel puțin 1.000 de antreprenori tineri care au pornit și dezvoltat afaceri de succes în România, cu sprijinul și implicarea membrilor Romanian Business Leaders.