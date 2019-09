80 milioane euro pentru despăgubirea fermierilor afectați de pesta porcină – amendamente buget UE 2020 depuse de 4 europarlamentari PNL

de Vladimir Ionescu , 5.9.2019

Europarlamentarii PNL Siegfried Mureșan, Mircea Hava, Daniel Buda și Dan Motreanu au cerut oficial alocarea a 80 milioane de euro din Bugetul UE 2020 pentru fermierii afectați de pesta porcină africană

Deputații europeni Siegfried Mureșan, Mircea Hava (membri în Comisia pentru bugete a Parlamentului European), Daniel Buda și Dan Motreanu (membri în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European) au depus joi trei amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2020 prin care solicită alocarea, în total, a 80 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România.

Astfel, primul amendament prevede alocarea a 50 de milioane de euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, în special pentru sprijinirea pieței produselor din carne de porc care a avut de suferit din cauza prezenței virusului.

Cel de-al doilea amendament prevede alocarea a 20 de milioane de euro la linia bugetară „Asigurarea unei stări de sănătate mai bune a animalelor și a unui nivel înalt de protecție a animalelor în Uniune” pentru asigurarea controlului bolilor animalelor.

Prin cel de-al treilea amendament, se solicită alocarea a 10 milioane de euro către Fondul pentru măsuri de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor din cadrul Programului pentru Produse și Hrana Animalelor gestionat de Comisia Europeană.

„Numărul focarelor de Pestă Porcină Africană din România continuă să crească de la o zi la alta. Am ajuns la un număr de 29 județe afectate și peste 1100 de focare. Epidemia a cauzat până acum pagube de zeci de milioane de euro pentru fermierii români, iar această sumă continuă să crească. Nu doar fermierii și crescătorii de porcine au fost afectați, ci întreaga piață a produselor din carne de porc. Vorbim astfel de numeroase restricții în materie de export și scumpiri de până la 30% în ultimele luni la prețul cărnii și preparatelor din porc, România ajungând printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari scumpiri în materie de carne de porc în anul 2019.

Anul trecut am reușit obținerea a 28 de milioane de euro din Bugetul UE 2019 tot pentru combaterea și eradicarea Pestei Porcine Africane. Fermierii români au în continuare nevoie de sprijin. De aceea, împreună cu colegii mei am cerut astăzi, prin trei amendamente, alocarea, din Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, a 80 milioane de euro pentru măsuri privind sprijinirea fermierilor europeni afectați de pesta porcină, inclusiv fermierii din România. Am promis fermierilor români că europarlamentarii PNL se vor lupta pentru interesele lor în Parlamentul European și exact asta facem”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan după depunerea amendamentelor.

„Cer Guvernului României și autorităților române să ia măsurile necesare pentru a stopa răspândirea pestei porcine africane, lucru pe care nici acum nu îl tratează cu seriozitatea necesară, de vreme ce virusul continuă să se răspândească de la o lună la alta în noi județe”, a adăugat deputatul european.

„De asemenea, cer Guvernului să acorde o importanță deosebită măsurilor de prevenire pentru a împiedica apariția de noi focare și răspândirea virusului. Tocmai de aceea, am solicitat și creșterea fondurilor destinate măsurilor de prevenție în Bugetul UE pentru anul 2020”, a mai declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2020 urmează a fi adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene până la finalul lunii noiembrie.