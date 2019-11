PNL și USR au deschis discuțiile pentru colaborare parlamentară și în teritoriu

de Razvan Diaconu , 26.11.2019

Președinții PNL și USR, Ludovic Orban și Dan Barna, s-au întâlnit marți pentru a discuta colaborarea dintre cele două formațiuni, atât la nivel parlamentar, cât și în teritoriu, în vederea alegerilor locale.

„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la nivel parlamentar. Am discutat despre pregătirea Legii bugetului de stat. De asemenea, de câteva elemente din înțelegerea pe care am avut-o privind chestiuni legate de susținerea în Parlament a Legii alegerii primarilor în două tururi. De asemenea am abordat problema anticipatelor și am discutat de îmbunătățirea colaborării la nivel local, între filialele noastre și de o non beligeranță între partidele noastre, în perspectiva alegerilor locale”, a spus Ludovic Orban, citat de Digi24.

Întrebat dacă cele două formațiuni vor avea un candidat comun pentru Primăria Capitalei, Orban a răspuns: „E prematur să abordăm acest subiect, abia s-au terminat alegerile prezidențiale. În mod evident, între noi există o veche colaborare, suntem de trei ani de zile împreună, pe băncile Opoziției, și ne-am opus împreună tuturor agresiunilor pesediste împotriva economiei, împotriva justiției, împotriva percepției bune a României la nivel internațional, am făcut front comun și colaborarea noastră continuă”.

Pe de altă parte, Dan Barna spune că e necesar ca partidele de dreapta să aibă candidat unic la alegerile locale în special în București, pentru a o putea învinge pe Gabriela Firea.

„Au fost și subiecte legate de pregătirea alegerilor locale și perspectivele de colaborare în acele locuri unde sunt primari PSD de care România trebuie să scape cât mai repede. E important ca în marile orașe unde avem primari PSD să avem un candidat unic al opoziției, am discutat despre asta astăzi. Am spus și în această întâlnire că Gabriela Firea poate fi înfrântă, însă e nevoie să avem candidat unic pe București. În perioada următoare vom purta negocieri pentru a găsi cele mai bune mecanisme pentru a găsi acel candidat care să aibă suprot în București”, a spus Dan Barna, după întrevederea cu Ludovic Orban.