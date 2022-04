220 de militari portughezi vin în România să apere flancul estic al NATO

Preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa anunță vineri că 220 de militari au plecat către România, în cadrul unei „misiuni defensive” a NATO, care trebuie „să apere pacea”, scrie EFE citată de Agerpres.



Marcelo Rebelo de Sousa, care este şi comandantul suprem al forţelor armate portugheze, a declarat înaintea plecării militarilor că această misiune era deja „prevăzută şi acum (este) consolidată, proiectată şi întărită într-o ţară prietenă”, în cadrul unei alianţe „defensive şi neofensive”.



„O alianţă care nu atacă, pregătită să intervină, să menţină şi să apere pacea. Misiunea voastră este şi aceasta”, a insistat şeful statului portughez, prezent pe aerodromul Figo Maduro, din Lisabona.



Rebelo de Sousa a amintit totodată că militarii portughezi trebuie să acţioneze cu „abilitate, competenţă, cu trup şi suflet, coeziune, disciplină (…) şi solidaritate proprii militarilor portughezi”, care sunt „cei mai buni dintre cei mai buni” la misiunile la care participă.



Preşedintele Rebelo de Sousa şi-a exprimat convingerea că militarii se vor întoarce „mai bogaţi datorită experienţei, mai compleţi, mai realizaţi” după ce au slujit Portugalia, „pe deplin conştienţi de calităţile, formaţia şi valoarea” lor.



Şeful statului portughez a mai informat că premierul Antonio Costa va face o vizită în România în circa o lună.



Trimiterea de trupe portugheze în România era deja prevăzută pentru acest an, dar a fost grăbită de invazia rusă în Ucraina şi are ca scop să întărească flancul estic al NATO.



Tot vineri, premierul Antonio Costa le-a transmis militarilor portughezi, într-un mesaj înregistrat, că agresiunea rusă reprezintă „o încălcare extrem de gravă a dreptului internaţional”, cu imagini „şocante şi de o brutalitate inacceptabilă” şi care „necesită o afirmare clară de forţă, de disuasiune şi de apărare din partea NATO”.



„Orice eventuală agresiune asupra unei ţări aliate din NATO este o agresiune împotriva noastră a tuturor”, a adăugat el. „O dată în plus, Portugalia demonstrează angajamentul ferm faţă de Alianţa Atlantică şi, îndeosebi, faţă de aliaţii săi din regiunea estică a Europei”, a mai spus Antonio Costa.



Ministerul portughez al Apărării a anunţat că va trimite în Ucraina 99 de tone de material militar şi medical „în scurt timp” şi a menţionat că, până în prezent, 30.000 de refugiaţi ucraineni au fost primiţi în Portugalia.