Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, susține că aproximativ 200.000 de români trăiesc în aşezări informale, scrie marți Agerpres.

„În cartografierea realizată de Ministerul Muncii am şi acţionat pentru un prim sprijin acordat copiilor (vulnerabili – n.r.) identificaţi la firul ierbii. Chiar în acea campanie făcută de noi am întâlnit 2.000 de copii care ar fi trebuit să fie la şcoală şi nu erau la şcoală, abandonaseră cursurile şcolare.

Am cerut autorităţilor să îi reintegreze şi să îi ia în monitorizare. Am găsit inclusiv copii fără CNP şi am reuşit să îi înregistrăm în rândul societăţii noastre şi să le deschidem acea perspectivă de reuşită în România.

Cu toate că, dacă ţinem cont că în România există aproximativ 200.000 de persoane care locuiesc în aşezări informale, adică sunt nişte aşezări neînregistrate, cu număr mare de persoane, multe dintre ele fără documente în ordine, ne dăm seama că, fără o analiză extrem de rafinată şi de o intervenţie punctuală, viitorul acelor oameni nu se poate schimba radical în bine”, a afirmat Raluca Turcan.

Ministrul interimar al muncii a menţionat că în România aproape un copil din patru trăieşte în sărăcie, o medie mult mai mare decât cea europeană.

„Ţin să înţelegem cu toţii că, după 30 de ani de când se tot vorbeşte despre economie de piaţă, competitivitate şi sprijin pentru cei vulnerabili, asistenţa socială s-a făcut mult prea puţin şi mult prea puţin eficient.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Uitându-mă la cifre, realizez că avem 1.582.000 de copii, conform Eurostat, adică 36,3%, în risc sever de sărăcie şi de asemenea că rata deprivării materiale în rândul copiilor a crescut de la 17% la 24% şi suntem cu mult, cu mult peste media europeană, ceea ce mă duce la concluzia că noi, ca ţară, am făcut mult prea puţin pentru copii, chiar dacă am vorbit mult despre copii”, a precizat Turcan.

Ea a arătat că una dintre categoriile afectate de sărăcie este cea a vârstnicilor care au grijă de copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. „De asemenea, cifrele Eurostat se suprapun aproape identic cu rezultatul cartografierii pe care am făcut-o la Ministerul Muncii la începutul mandatului şi reiese foarte clar că ratele cele mai ridicate de deprivare materială se află în gospodăriile monoparentale, în familiile unde intensitatea muncii este scăzută şi există un număr foarte mare de copii şi de asemenea acolo unde există vârstnici, eventual vârstnici cu dizabilităţi şi care au şi copii în îngrijire, ca urmare a părinţilor plecaţi la muncă în străinătate”, a adăugat Raluca Turcan.



Ministrul interimar este de părere că suprapunerea bazelor de date ale ANAF cu cele ale primăriilor ar facilita identificarea rapidă a persoanelor care se califică la ajutoarele oferite prin Legea consumatorului vulnerabil.