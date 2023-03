10 femei de nota 10, premiate în cadrul galei CONAF

Luni, 6 martie 2023, la Ateneul Român, a avut loc cea de-a V-a ediţie a Galei „Women in Economy – Day by day Heroes”, organizată de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, cel mai mare eveniment de referință dedicat excelenței feminine.

Alături de cei peste 800 de invitați, oficiali, diplomați, manageri, antreprenori, au participat domnul Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, domnul Nicolae Ionel Ciucă, Prim-ministrul României, doamna Helena Dalli, Comisarul European pentru Egalitate, domnul Cristian Silviu Bușoi, Europarlamentar și Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

De asemenea, au mai fost prezenți o serie de oficiali, inclusiv Excelența Sa, doamna Therese Hydén, ambasadorul Regatului Suediei în România, Excelența Sa, domnul José Antonio Hernández Perez-Solorzano, ambasadorul Regatului Spanieiîn România, Excelența Sa, doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, domnul Victor Negrescu, Europarlamentar și Vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, domnul Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor, domnul Marius Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, precum și președinți ai comisiilor din Senat și Camera Deputaților, dar și reprezentanți din cadrul instituțiilor centrale, autorităților guvernamentale, dar și doamna Nora Mehsen, Manager de program pentru România al EEA and Norway Grants.

Sub semnul ,,Day by Day Heroes”, Gala a premiat reziliența, curajul și determinarea femeilor care au excelat în domenii cheie pentru dezvoltarea României – sănătate, educație, antreprenoriat, cultură, media, sport, etc. Acestea s-au remarcat prin profesionalism în fața tuturor provocărilor prezentului, devenind astfel adevăratele eroine ale zilelor noastre.

Cristina Chiriac, Președinta CONAF: „Sărbătorim curajul femeilor incredibile care fac diferența în comunitățile lor, fie că vorbim de cultură, educație, sănătate, apărare sau economie. Ne-am propus să aducem în prim plan, pe scena Ateneului Român, acele modele feminine care prin talent, perseverență, curaj și determinare au reușit să performeze, să inspire și să modeleze destine. Indiferent de provocări și riscuri, premiantele Galei CONAF sunt adevărate exemple de urmat. România are o singură șansă, aceea de a schimba paradigma cu care privește către clasele sociale. Trebuie să creăm punți pentru un dialog social cu rezultate concrete, să ne mobilizăm toate forțele pentru a depăși acele clasamente negative, care fac Europa să se întrebe ce fel de țară suntem. Pandemia ne-a făcut să ieșim din carapacea individuală, ne-a forțat să ne mobilizăm și să dăm dovadă de unitate, ne-a responsabilizat. Războiul a scos la suprafață umanitatea, dar și vulnerabilitățile noastre sociale. Vă propun să scriem noi istoria, nu să fim spectatori. Vă propun să ne iubim țara așa cum ne iubim părinții!”

Prezent la eveniment, domnul Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, a subliniat importanța egalității de gen și egalității de șanse, ca piloni esențiali ai politicilor economice profitabile pentru societate, și a apreciat în mod deosebit eforturile femeilor antreprenor din România. Totodată, având în vedere imperativul asumat al sprijinului pentru egalitatea de gen, a menționat un proiect de lege lansat anul trecut, prin care 30% dintre candidații de pe listele de la alegerile locale, precum și 30% dintre membrii consiliilor de administrație din întreprinderile de stat, să fie ocupate de femei.

„Știu că nu este ușor să fii femeie în România, iar pe lângă rolul de mamă și soție să joci rolul de adevărat contabil al familiei, o răspundere grea, mai ales într-o perioadă dominată de crize sociale majore, care au apăsat tot mai puternic pe umerii femeilor. Această responsabilitate este înmulțită pentru antreprenoare, care sunt, asemenea titlului Galei din această seară, eroinele zilelor noastre”, a afirmat Președintele Camerei Deputaților.

În alocuțiunea sa, Prim-ministrul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă a evidențiat necesitatea valorificării capitalului uman feminin la toate nivelurile și în toate domeniile de activitate. El a amintit despre crizele sociale care afectează disproporționat femeile și a subliniat că drepturile femeilor trebuie să fie un obiectiv prioritar, atât la nivelul agendei politice naționale, cât și la nivelul celei europene. Totodată, premierul a subliniat faptul că numărul femeilor antreprenor din România a crescut cu peste 100.000 față de anul 2013 și a dat asigurări că sprijinul pentru acestea va crește, în mod special prin intermediul implementării PNRR.

„Pentru perioada 2021-2027, România a urmărit valorificarea tuturor oportunităților prin crearea cadrului strategic național în domeniul egalității de șanse și combaterii violenței domestice. Prin Politica de Coeziune și PNRR, dedicăm peste 9 miliarde de EURO mediului de afaceri pentru investiții în activități care favorizează creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, din care peste 100 milioane de EURO sunt alocate pentru sprijinul femeilor din domeniile antreprenoriatului, educației sau incluziunii sociale. Aceste intervenții vor duce la creșterea participării femeilor pe piața muncii și valorificarea potențialului acestora în domenii economice prioritare”, a susținut Prim-ministrul României.

Prezentă la Gala „Women in Economy”, în premieră la invitația unei organizații non-guvernamentale, doamna Helena Dalli, Comisarul Uniunii Europene pentru Egalitate, a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină femeile când intră pe piața muncii sau debutează în mediul antreprenorial, subliniind provocările sistemice care le pun bariere în calea atingerii potențialului de dezvoltare. Ea a atras atenția și asupra fenomenului abandonului școlar, ca unul dintre factorii determinanți ai inechității sociale, precum și asupra decalajului de gen din învățământul superior sau vocațional, profesiile conexe fiind, pe cale de consecință, marcate de subreprezentarea femeilor.

„Dacă mă uit la cifrele din România, este loc de mari îmbunătățiri. În prezent, doar 23,3% dintre femei au absolvit studii superioare, ceea ce este cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, și doar 56,9% dintre femei sunt angajate, ceea ce reprezintă a treia cea mai scăzută poziție din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că femeile pot intra pe piața muncii și pot rămâne active și independente din punct de vedere economic pe tot parcursul vieții, contribuie la sectoarele economice care sunt esențiale la modelarea viitorului nostru și sunt apreciate pentru munca lor, indiferent de mediul social sau economic, de statut sau nivelul de educație. Cum ne putem organiza viața și societățile pentru a face alegeri profesionale într-un mod echilibrat? Începem cu asigurarea faptului că fetele și femeile tinere intră în toate domeniile educației, în special în acele sectoare care au o importanță tot mai mare în economia viitorului.”

Domnul Cristian Silviu Bușoi, Deputat European în Grupul Partidului Popular European și Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European a apreciat că „Day by Day Heroes” celebrează implicarea femeilor în domenii cheie și acordă premii pentru excelență: ,,Vă felicit pentru că vă concentrați pe accesul la educația continuă, dedicată dezvoltării digitale ca pilon de sustenabilitate. În Comisia ITRE (Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European) pe care o conduc, am dedicat ore de discuții și seminarii pe marginea rolului femeilor ca agenți ai schimbării în tranziția energetică, ca profesioniști, factori de decizie și consumatori de energie. Vă pot spune, uitându-ne la egalitatea de gen din sistemul energetic din ultimii ani din Uniunea Europeană, că din păcate, femeile dețin doar 1 din 5 poziții de conducere în sectorul energetic. Femeile trebuie să joace un rol cheie în atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene – Decada Digitală și Pactul Verde. Sunt convins că atragerea de fonduri europene și transformarea în bine a României nu pot fi posibile fără implicarea femeilor antreprenor.”

Totodată, au fost prezenți domnul Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România, precum și domnul Alexandru Băloi, Global Partner Solutions Director la Microsoft România, care a anunțat lansarea parteneriatului strategic CONAF-Microsoft, sub egida căruia vor fi alocate 3500 de burse pentru dezvoltarea abilităților digitale ale tuturor membrilor CONAF, 8 burse speciale pentru membrii CONAF care au inițiat afaceri inovative și 7 burse speciale pentru premierea finaliștilor din etapa națională a Maratonului de Educație Antreprenorială dedicat elevilor.

În cadrul evenimentului, zece doamne care au obţinut rezultate deosebite şi au făcut performanţă la nivel naţional, au fost recunoscute pentru excelență. Astfel, au fost premiate Ligia ARDELEAN, Operations Head of Data Centers and Hosting Practice la Atos, Anca SÎNĂ SEREA, Ambasador „Clasa M. Clasa Mamelor Minore”, jurnalist, Carmen ION, profesoară, fondatoarea festivalului Boovie, Raluca MICHAILOV, General Manager BP Publishing Media, Elisabeta LIPĂ, Președintele Federației Române de Canotaj și vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Adelina TONCEAN, Fondatoare Asociația Blondie, Marinela ARDELEAN, Expert global în vin și promotor al mărcilor românești în străinătate, autor, Evelina NECULA, Antreprenor edtech, Co-Founder & CMO Kinderpedia, Nadia COMĂNECI, Fostă gimnastă, câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur. Marele Premiu al Galei a fost acordat doamnei Otilia SAVA, Președinta Asociației „Alături de Eroi”, dedicată eroilor veterani de război.

Premiile au fost înmânate de E.S. Therese HYDÉN, ambasadoarea Regatului Suediei în România, E.S. José Antonio Hernández PEREZ-SOLORZANO, ambasadorul Regatului Spaniei în România, CEO al Vodafone România, domnul Achilleas KANARIS, General Managerul Microsoft România, domnul Bogdan PUTINICĂ, Vicepreședinte pentru dezvoltarea companiei la OMV Petrom Gas & Power, domnul Ionuț CIUBOTARU, Deputy CEO UniCredit, doamna Feza TAN, CEO-ul E.ON Romania, domnul Volker RAFFEL, Program Managerul EEA and Norway Grants pentru România, doamna Nora MEHSEN, Country Director al Google România, doamna Elisabeta MORARU, iar Marele Premiu al Galei a fost oferit de domnul Lucian ROMAȘCANU, Ministrul Culturii. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Statului Major al Forțelor Terestre, în a cărui subordine se află Corul Academiei Forțelor Terestre, „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care a intonat Imnul României și cel al Uniunii Europene în deschiderea evenimentului.

Gala a marcat o nouă reușită pentru CONAF, care militează, încă de la înființare, pentru egalitatea de gen și egalitatea de șanse, pentru echitate, diversitate și incluziune. Anul 2022 a pus, înainte de toate, educația, iar proiecte naționale precum „Pactul pentru Tineri”, „Pactul pentru Muncă”, „Digital UP – Dezvoltare Antreprenorială pentru IMM-uri”, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” sau „Antreprenor EU”, au reunit mii de antreprenori, sute de profesori și elevi, în demersul susținut pentru o economie sustenabilă.

Cristina Chiriac: ,,Pentru CONAF vorbesc faptele: suntem cea mai tânără organizație patronală din România, avem cea mai mare notorietate la nivel național și european în ceea ce privește susținerea antreprenoriatului feminin, și pe această cale vreau să aduc mulțumirile mele speciale echipei Reprezentanței Comisiei Europene in România. Suntem organizația care a adus pentru prima dată în prim-plan la nivel național, prin discuțiile cu Guvernul și cu Parlamentul, cotele de gen și am propus și un set de măsuri concrete, implementabile. Suntem organizația care a reușit să propună la nivel de asumare guvernamentală și parlamentară, introducerea orelor de educație antreprenorială începând cu clasele gimnaziale și am reușit sa determinăm crearea un Comitet Interministerial pentru reducerea abandonului școlar, coagulând în jurul acestui subiect alte 30 de organizații, ONG-uri și instituții precum UNICEF sau Banca Mondială. Este momentul să celebrăm excelența femeilor, în toate domeniile cheie, să le susținem în dorința lor pentru o societate mai bună!”

***