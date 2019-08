Viorica Dăncilă: Pedepse drastice pentru criminali, violatori, pedofil. Voi da o ordonanță pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață

de Vladimir Ionescu , 8.8.2019

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi că va emite o ordonanță de urgență care va stabili pedepse cu închisoarea pe viață pentru violatori și pedofili.

“Vă mai promit un lucru: am spus că vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv însăsprirea predepselor pentru aceste fapte. Am zero topleranță pentru lipsa de umanitate și lipsa de respect față de cetățean”, a anunțat premierul.

Premierul Dăncilă și ministrul interimar de Interne Mihai Fifor au susținut declarații de presă la sediul Guvernului, prezentând – ”la două săptămâni de la apelul Alexandrei la 112”, după cum a precizat premierul – măsurile și acțiunile intreprinse pentru reforma MAI.

Mihai Fifor a admis că ”s-au comis erori, de sus până jos” în cazul tragediei de la Caracal și a cerut public ca oricine deține informații despre practici abuzive ale angajaților MI să sesizeze conducerea ministerului.