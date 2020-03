Ursula von der Leyen anunță suspendarea temporară a regulilor Pactului de Stabilitate

de Iulian Soare , 20.3.2020

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri seară decizia de a suspenda temporar prevederile Pactului de Stabilitate și regulile bugetare care le impuneau statelor membre să nu depășească un deficit bugetar de 3% din PIB.

”Am promis că vom depune toate eforturile pentru a-i susține pe europeni și companiile europene în această perioadă de criză. Am livrat ce am promis. Am operaționalizat ieri (joi- n. red.) cel mai fexibil cadru din toate timpurile în materia ajutorului de stat pentru a veni în sprijinul cetățenilor și companiilor. Azi (vineri- n. red.) am declanșat clauza derogatorie pentru a relaxa regulile bugetare, permițând guvernelor să pompeze bani în economie”, a anunțat Ursula von der Leyen într-un mesaj video pe contul său de Twitter.

Consecința deciziei UE este că guvernele statelor membre, deci și guvernul României, pot cheltui cât e nevoie pentru a rezolva criza coronavirusului.

Cei 27 de miniștrii de Finanțe ai UE trebuie însă să valideze această derogare generală, decizia urmând să fie luată săptămâna viitoare în cadrul unei reuniuni care se va desfășura online.

Clauza derogatorie de la regulile Pactului de Stabilitate permite statele membre să depășească un deficit public de 3% din PIB, situație în care România deja se află.