Teija Tiilikainen, director Hybrid CoE: Securitatea sistemelor IT, pusă la încercare de grăbirea procesului de digitalizare

de Vladimir Ionescu , 5.10.2020

Pandemia a accelerat procesul de digitalizare a serviciilor din domeniul cultural și sanitar, dar și din domeniul educației și relațiilor publice, ceea ce ridică o nouă serie de provocări în zona securității sistemelor IT, a declarat pentru cursdeguvernare.ro Teija Tiilikainen (foto), director al European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

„Cu siguranță, pandemia a accelerat procesul de digitalizare la nivelul întregii societăți. Multe servicii din domeniul public sau privat au fost nevoite să pună accentul pe zona digitală pentru a își putea păstra clienții și a se menține în funcțiune. Nu vorbim de un trend nou, dar în zone extrem de diferite, cum ar fi serviciile medicale și cele din domeniul artistic, am putut observa acest curent”, a spus Teija Tiilikainen.

Alte două segmente unde a fost accelerat procesul de digitalizare sunt educația și relațiile publice, a mai declarat aceasta.

Desigur, grăbirea procesului de digitalizare ridică probleme în privința securității infrastructurii IT.

„Există multe provocări (cu care se confruntă sistemele informatice n.red.) deoarece problemele pe care le ridică pandemia sistemelor IT pot fi cu greu gestionate în timp util, fiind atent la toate dimensiunile securității. Chestiunile ce țin de protejarea informațiilor, sustenabilitatea sistemelor IT și folosirea cu rea voință a ciberspațiului – ce implică criminalitate cibernetică, atacuri hibride sau interferențe – sunt principalele provocări din ultimul timp”, a precizat directorul European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats.

Teija Tiilikainen va fi speaker în cadrul evenimentului Bucharest Forum 2020, organizat de Institutul Aspen cu sprijinul German Marshall Fund în perioada 8-16 octombrie.