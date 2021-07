Roșia Montană – înscrisă în Patrimoniul UNESCO: avantaje, controverse, implicații financiare

Complexul arheologic Roșia Montană, unic în lume, a fost înscris marți în lista UNESCO și în Patrimoniul mondial în pericol, fără obiecții și fără amendamente. Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis ca situl Roşia Montană (Alburnus Maior), concentrat în jurul galeriilor romane de exploatare auriferă, să fie inclus în Lista Patrimoniului Mondial, la 10 ani de la demararea demersurilor oficiale.

Bunurile din patrimoniul mondial intră sub incidența aplicării unei convenții internaționale și implică obligația României de a proteja siturile și o zonă tampon din jurul acestora.

1997 – Gabriel Resources și societatea minieră de stat Minvest Roșia Montană înființează Euro Gold Resources, în care pachetul majoritar îi aparține companiei canadiene, care își va schimba denumirea, în 2000, în Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). Gabriel Resources Ltd. Canada deține 80,69% din acțiuni și Minvest Roșia Montană – 19,31%.

Cazul Roșia Montană s-a discutat și într-una dintre ședințele coaliției de guvernare la care a participat și premierul Florin Cîțu. Doar USR PLUS s-a declarat împotriva retragerii, UDMR, PNL și minoritățile s-au poziționat favorabil amânării dosarului de la UNESCO, înțelegând perspectiva pierderii procesului cu Gold Corporation, așa cum a fost ea explicată de Alexandru Nazare. Nu s-a votat nimic, iar premierul Florin Cîțu ar fi spus că se mai gândește.

Cronologia înscrierii Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO

Înscrierea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO a fost solicitată public, începând cu anul 2002, de diverse organizații științifice și profesionale naționale și internaționale (ICOMOS, asociații ale arheologilor etc.), dar și de scoietatea civilă.

2011 – Demarează procedura, prin primul pas necesar – Comisia Naţională a Monumentelor Istorice recomandă oficial Ministerului Culturii includerea Roşiei Montane în patrimoniul UNESCO.

4 ianuarie 2017 – După mai mulți ani de controverse și oscilații din partea guvernelor, Dosarul de includere a sitului Roșia Montană în patrimoniul universal este trimis UNESCO de Cabinetul Dacian Cioloș, în ultima sa zi de funcțiune.

Octombrie 2017 – Se încheie cu succes vizita de evaluare a expertului desemnat de Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), organismul profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO. Pas esențial pentru acceptarea înscrierii, evaluarea în teren a vizat autenticitatea și integritatea componentelor sitului, identificate în dosarul de nominalizare ca purtătoare de valoare universală excepțională, precum și aspecte privind managementul viitor al sitului.

15 mai 2018 – ICOMOS recomandă înscrierea Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial şi în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol.

iulie 2018 – Guvernul Viorica Dăncilă cere UNESCO returnarea dosarului. “Așa cum am afirmat și după ședința CSAT în care am informat asupra acestei teme sensibile și importante pentru România, noi, guvernarea PSD – ALDE, nu am fost și nu suntem dispuși să plătim din buzunarul cetățeanului cele peste 4 miliarde de dolari care se pot pierde în urma litigiului mai sus menționat. Așadar, Guvernul României a solicitat AMÂNAREA, nu RETRAGEREA dosarului la UNESCO, până la soluționarea litigiului” cu Gold Corporation, declara ministrul Culturii din acel moment, actorul George Ivașcu.

31 ianuarie 2020 – La insistențele societății civile, Guvernul Ludovic Orban decide reluarea procedurii.

Februarie 2020 – Ministerul Culturii a notificat UNESCO în legătură cu reluarea procedurii.