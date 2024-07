Sistemul de garanție-returnare: Peste 500 milioane de ambalaje SGR returnate până la sfârșitul lunii mai. Provocările de început

Sistemul de garanție-returnare (SGR) pentru ambalajele de băuturi a împlinit deja șapte luni de la data lansării acestuia, 30 noiembrie 2023.

A fost introdus atunci un model de colectare a ambalajelor de tipul return-to-retail, prin care consumatorii – după ce cumpără și consumă orice produs din categoriile de băuturi incluse în sistem, purtătoare de garanție – pot să aducă înapoi ambalajele în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți, recuperându-și garanția, fără a fi condiționați de prezentarea unui bon fiscal.

Acest principiu al accesibilității sistemului pentru consumatori a fost încă de început unul dintre principalii piloni în jurul căruia SGR a fost conceput și organizat, cu luarea în considerare a specificului geografic și demografic național, precum și a particularităților comerțului din țara noastră.

Sisteme similare există deja în mai multe țări. Rolul lor este, pe de o parte, de a contribui la protecția mediului, prin faptul că deșeurile nu mai ajung în gropile de gunoi sau, mai rău, să fie abandonate la întâmplare în mediu, iar, pe de altă parte, de a promova o utilizare eficientă a resurselor, având în vedere că materialele din care sunt fabricate ambalajele se întorc în economia circulară.

Ele sunt transformate în ambalaje noi și conduc, astfel, la o scădere a consumului de materii prime. Sistemul contribuie, așadar, la atingerea țintelor naționale de colectare și reciclare stabilite în legislația Uniunii Europene și sprijină obiectivul mai larg de accelerare a tranziției către un model de economie cu adevărat circulară.

Peste 500 milioane de ambalaje SGR returnate până la sfârșitul lunii mai

În acest timp, încep să fie observate o parte dintre rezultatele obținute prin implementarea acestui sistem. În cifre absolute, dacă în luna ianuarie consumatorii au returnat aproximativ 1,8 milioane de ambalaje, în februarie au fost 16 milioane, iar în luna mai au fost peste 140 milioane, ducând numărul total de ambalaje SGR returnate în primele cinci luni ale anului 2024 la cca. 513 milioane unități.

Dincolo de gradul de returnare, ce trebuie să crească în continuare, și alte efecte devin vizibile, pur și simplu în parcările de pe marginea drumurilor, de exemplu, acolo unde sunt mai puține deșeuri abandonate.

În economie, lansarea SGR presupune investiții mari și înseamnă crearea de locuri de muncă în colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor și este important și că, de curând, reciclatorii din România nu mai sunt nevoiți să importe unele materii prime secundare, acestea fiind disponibile acum local, ca urmare a funcționării SGR.

Provocări la început de drum

În perioada scursă de la momentul lansării au devenit tot mai vizibile, așa cum era de așteptat, și provocările sistemului, cu toate aspectele care necesită îmbunătățirea pentru o funcționare eficientă a sistemului. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research în perioada 5-10 iunie 2024, principala soluție identificată de către 55% respondenți este creșterea numărului de puncte de returnare.

Puncte de returnare (în sistem manual) ce ar trebui să le găsim organizate, conform legii, în toate magazinele ce comercializează produse ambalate in ambalaje SGR, precum și în toate restaurantele ce vând aceste produse (bineînțeles, doar pentru ambalajele aferente produselor vândute).

Deși proprietarii de magazine și restaurante au semnalat mai multe neajunsuri, precum frecvența greoaie cu care sunt ridicate ambalajele sau deteriorarea unor ambalaje în timpul transportului, cu consecința nerecuperării garanției plătite pentru acestea, aceste greutăți inerente la începutul unui sistem atât de complex pot fi depășite, iar numărul de puncte de returnare (în special cele în sistem manual) trebuie să crească, pentru a permite consumatorilor o returnare facilă și rapidă a ambalajelor.

Să nu uităm faptul că pentru fiecare ambalaj predat către administratorul sistemului magazinele și restaurantele primesc de la administrator un tarif de gestionare, ce acoperă toate costurile avute de comerciant cu acest proces (inclusiv costul sacilor și sigiliilor, ce este facturat inițial de către administratorul sistemului).

Anul 2024 va fi un an în care consumatorii se vor obișnui să respecte condițiile stabilite pentru returnare (ambalaj care să aibă marcajul SGR, returnat întreg și golit în întregime de conținut) și se vor acomoda cu folosirea echipamentelor automate de preluare, de exemplu. Performanța sistemului în primul an de funcționare nu poate fi evaluată prin raportare la obiectivele ce vor fi atinse la momentul unei funcționari eficiente si rodate.

Țările în care a fost implementat un sistem de garanție-returnare au avut evoluții comparabile în primii ani, iar obiectivele de returnare superioare au fost atinse doar cu eforturi susținute pe termen lung și prin adaptarea continuă la cerințele consumatorilor.

Soluția: mai multe puncte de returnare, și deci mai multe ambalaje returnate

SGR trebuie să fie dezvoltat în continuare, în primul rând prin punerea la dispoziția comercianților a tuturor informațiilor necesare și susținerea lor să finalizeze înregistrarea punctelor de returnare.

Organizarea mai multor puncte de returnare acolo unde sunt necesare le va face mai accesibile și va duce la o împărțire mai echitabilă a eforturilor de preluare, depozitare și transport a ambalajelor returnate la nivelul acestora. Fiind scurtate distanța de parcurs și timpul de așteptare pentru consumator, vor fi încurajate mai multe persoane să returneze ambalajele.

SGR trebuie să fie un model de succes de colectare a ambalajelor și în țara noastră, iar în acest scop nu poate decât să fie dezvoltat în continuare, să își extindă infrastructura și, în felul acesta, să reușească să convingă o persoană care poate nu a separat niciodată deșeurile să își schimbe atitudinea și comportamentul.

În loc de concluzie, un citat:

“What really matters is how to make the planet livable for people and to keep our civilization and our economic standards. And so we’re doing this for people, not for the planet.”[1]

[1] Kurt Vandenberghe (DG CLIMA) via Euractiv, Anna Gumbau | Euractiv’s Advocacy Lab: Green Deal is ‘no longer an ecological, but an economic agenda’, says EU climate official. 24.06.2024 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-deal-is-no-longer-an-ecological-but-an-economic-agenda-says-senior-eu-climate-official/

***