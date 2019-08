Siegfried Mureșan: Actualele propuneri de comisar european au mari șanse să fie respinse la votul Parlamentului

de Razvan Diaconu , 14.8.2019

Prim-ministrul Dăncilă riscă reputația internațională a României – cu actualele propuneri de comisar european, șansele României de a obține postul de vicepreședinte al Comisiei Europene sunt nule, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE / PNL).

Declarația lui Siegfried Mureșan:

„Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a făcut două nominalizări proaste pentru funcția de comisar european din partea României, care provin din două grupări diferite ale PSD. Viorica Dăncilă, președinte al PSD, a făcut aceste nominalizări doar pentru a-și asigura sprijinul acestor grupări din cadrul partidului.

Cu astfel de candidați, prim-ministrul Viorica Dăncilă riscă reputația internațională a României. Candidații la funcțiile de comisari europeni vor fi audiați în Parlamentul European, aceste audieri sunt publice, iar candidaturile slabe, precum cele propuse de Viorica Dăncilă, au mari șanse să fie respinse la votul Parlamentului, ceea ce ar reprezenta o pată neagră pentru imaginea României în Europa. În plus, cu aceste nominalizări, șansele ca România să obțină un post de vicepreședinte al Comisiei Europene sunt nule.

Rovana Plumb, până recent ministru al Fondurilor Europene, este unul dintre principalii vinovați pentru slaba absorbție a fondurilor UE aferente perioadei 2014 – 2020. România a absorbit doar 24% din fonduri europene structurale și de investiții alocate țării noastre, deși au trecut 5 ani și jumătate din exercițiul financiar actual de 7 ani. Ca fost ministru al Mediului, Rovana Plumb poartă răspunderea pentru faptul că România a pierdut 440 de milioane de euro fonduri europene alocate pentru mediu în perioada 2007 – 2013.

Dan Nica este europarlamentarul român care a mințit anul trecut în plenul Parlamentului European spunând că 98% din persoanele trimise în judecată pentru corupție în România au fost achitate. În realitate, doar 10% din dosarele de corupție s-au încheiat cu achitarea persoanelor anchetate, procentul de achitări din România fiind chiar sub media europeană.

În plus, ambele persoane nominalizate sunt cunoscute ca slujbași ai fostului președinte PSD, infractorul condamnat Liviu Dragnea. Toate aceste lucruri sunt știute de liderii europeni, inclusiv de noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu nominalizări serioase, România ar avea ocazia unică de a obține un portofoliu important de comisar european, inclusiv o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene. Motivul este că statele din Europa de Est nu au obținut nicio poziție importantă în noua conducere a Uniunii Europene, iar noul președinte al Comisiei se vede nevoit să contrabalanseze acest dezavantaj în interiorul Comisiei Europene.

În plus, începând cu extinderea Uniunii Europene către Europa de Est, la 1 mai 2004, țările din regiune au deținut în permanență funcții de vicepreședinți în cadrul Comisiei Europene. Estonia a avut de trei ori funcția de vicepreședinte, Slovacia, de două ori, iar Bulgaria și Letonia, câte o dată. România nu a deținut încă funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene, de aceea Guvernul României are tot dreptul să ceară această funcție pentru țara noastră.

Am transmis public acest lucru Guvernului României încă din data de 5 iulie, imediat după desemnarea Ursulei von der Leyen drept candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Tot atunci, am explicat Guvernului că România poate obține acest lucru doar dacă vine cu un candidat credibil, competent și cu anvergură europeană. Am mai spus și că Guvernul trebuie să evite tentația de a propune un politician de partid, fără performanțe la nivel european. Este exact ceea ce a făcut prim-ministrul Dăncilă prin cele două nominalizări. A sacrificat interesul României pentru a satisface interesele clientelei de partid.

Înțeleg că PSD este la guvernare și că încearcă să pună un pesedist pe acest post, însă acesta va fi comisarul din partea României pentru următorii 5 ani, cu mult timp după ce Guvernul Dăncilă nu va mai fi la putere. Dacă Guvernul trimite acum un comisar slab în numele României înseamnă că țara noastră va avea influență foarte mică în toate deciziile Comisiei Europene în următorii 5 ani. De aceea, cer prim-ministrului Viorica Dăncilă să retragă aceste candidaturi și să vină cu propuneri de comisari cu care se poate obține o poziție de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru România.”