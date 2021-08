USR-PLUS – decizii ale Comitetului Politic: reanalizare a condițiilor de funcționare a coaliției de guvernare

de Razvan Diaconu , 29.8.2021

Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbătă, o rezoluție care prevede reanalizarea, după Congresele UDMR, PNL și USR PLUS, a condițiilor de funcționare a coaliției de guvernare, continuarea susținerii acesteia și a Guvernului, ”în măsura implementării reformelor asumate” și susținerea ”fermă” a reprezentanților formațiunii în Executiv.

Conform unui comunicat al USR PLUS, Comitetul Politic al formațiunii a decis:

reanalizarea în Comitetul Politic imediat după finalizarea congreselor UDMR, PNL și USR PLUS a deciziilor necesare pentru îmbunătățirea funcționării Coaliției și a actului guvernamental – analiza se va face pe baza unui raport de îndeplinire a angajamentelor de guvernare asumate în campania electorală, iar astfel de reuniuni se vor convoca bianual sau ori de câte ori situația politică o impune;

continuarea susținerii Coaliției de guvernământ și a mandatului acestui guvern în măsura implementării reformelor asumate prin Programul de guvernare pe baza unui calendar precis asumat în Coaliție în perioada imediat următoare;

susținerea fermă a reprezentanților noștri în guvern și celelalte structuri de guvernare și mandatarea conducerii partidului de a urmări îndeplinirea angajamentelor din programul de guvernare în actuala formulă guvernamentală”.

Reforme importante asumate în Programul de guvernare nu au fost încă inițiate, în ciuda eforturilor USR PLUS, se arată în rezoluție.

USR-PLUS consideră că ”activitatea Guvernului și viteza reformelor trebuie îmbunătățite pentru a stabiliza premisele pentru ca, în 2024, guvernarea de dreapta reformatoare să continue” și constată că ”Protocolul de coaliție este slab instituționalizat în practică și mecanismele de rezolvare a diferendelor funcționează dificil sau deloc”.

Rezoluția a fost votată în urma prezentării unui raport privind stadiul de îndeplinire a reformelor asumate de USR PLUS în Programul de guvernare negociat cu partenerii politici.

O mare parte a angajamentelor sunt în faza de <<organizare de șantier>>, altele sunt în curs de implementare, iar câteva sunt chiar duse la bun sfârșit. Totuși, câteva dintre angajamentele USR PLUS luate în fața electoratului și incluse în Programul de guvernare sunt blocate: desființarea Secției Speciale, activarea comisiei parlamentare pentru codul electoral, depolitizarea serviciilor deconcentrate”, arată raportul.

Comitetul Politic USR PLUS a stabilit că reanalizarea acestor condiții trebuie să se facă de două ori pe an sau ori de câte ori situația politică o impune, pe baza unui raport de îndeplinire a angajamentelor de guvernare asumate în campania electorală și ca prima discuție să aibă loc imediat după finalizarea congreselor UDMR, PNL și USR PLUS.

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă, la Teatrul Național din București, pentru prezentarea candidaturilor la președinția formațiunii și pentru componența Biroului Național.

În cursa pentru președinţia USR PLUS s-au înscris vicepremierul Dan Barna și europarlamentarul Dacian Cioloș, copreședinți ai formațiunii, și senatorul Irineu Darău.