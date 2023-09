Proiectele stategice ale Inițiativei Celor 3 Mări – cum avansează România

Reuniți la București pentru al VIII-lea summit al Inițiativei Celor 3 Mări, cei 12 lideri ai statelor membre ale Inițiativei urmează să actualizeze lista proiectelor strategice prioritare.

La prima ediție a summit-ului, în 2018, tot la București, a fost creat un Fond de investiții al Inițiativei și s-au aprobat o serie de proiecte. Lista a crescut în timp, ajungând în acest moment la 91, cu un buget total alocat de 168,4 miliarde euro.

Rail-2-Sea și Via Carpathia, progrese semnificative

Din lista de proiecte, 48 sunt considerate prioritare, România fiind angajată în șapte dintre ele.

În privința proiectelor din domeniul transporturilor este notat ca având un „progres semnificativ” proiectul de modernizare și dezvoltare a căii ferate Gdansk – Constanța, Rail-2-Sea.

Pe teritoriul României, acest proiect vizează modernizarea a patru rute menite să facă legătura între Arad, Episcopia Bihor și Valea lui Mihai, Constanța, majoritatea cu termene de finalizare în 2024.

Sunt finalizate sectoarele:

Curtici – Arad

Simeria – Sighișoara

Predeal – București

București – Constanța

Un alt proiect major este Via Carpathia, proiect de infrastructură rutieră ce ar urma să facă legătura între Lituania și Grecia, traversând Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. Partea României include trei coridoare:

Borș – Oradea – Arad – Timișoara -Lugoj — Drobeta Turnu Severin — Calafat;

Borș – Oradea – Gilău – Cluj Napoca – Turda – Sebeș – Sibiu — Pitești – București – Constanța;

Siret – Suceava- Pașcani – Bacău -Focșani – Brăila -Galați.

Proiectul are părți anunțate ca finalizate, și părți cu termene de finalizare 2024 și 2030. Până în 2030, de exemplu, ar urma să fie finalizate două loturi pe autostrada Sibiu – Pitești și două pe cea dintre Sebeș și Turda.

BRUA, proiectul major pe energie, parțial finalizat

În domeniul energetic, el mai important proiect este BRUA. Acesta vizează:

dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport al Gazelor de-a lungul coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA Faza 1 și 2);

îmbunătățirea coridorului bidirecțional de transport gaze Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA Faza 3);

dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport al Gazelor de Sud pentru preluarea gazelor de pe malul Mării Negre (Marea Neagră-Podisor);

În august 2021, Transgaz România a anunțat încheierea primei faze a proiectul gazoductului BRUA. În iunie 2023, Transgaz anunța semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru gazoductul Tuzla – Podișor. Întreg proiectul este clasificat ca înregistrând progrese semnificative.

Un proiect finalizat, altul fără niciun orizont de finalizare

FAIRway Danube – Master plan de reabilitare și întreținere a căilor de navigație dunărene – este finalizat. Din bugetul total de 21,7 milioane euro, România a avut o alocare de 8,7 milioane euro pentru a-l implementa

Transportation stock exchange in the 3SI region – Crearea unei platforme digitale inteligente pentru tranzacția de servicii de transport și logistică în regiunea 3SI – este clasificat ca având progres substanțial. Bugetul alocat este de 4,5 milioane euro.

Cel mai puțin avansat proiect este Interoperability solutions for a digitized and sustainable energy sector in the 3SI area in the field of energy storage – Definirea și dezvoltarea unei foi de parcurs pentru tranziția către un sector energetic digitizat și durabil. Site-ul Inițiativei arată că există activitate în proiect, dar nu există un calendar de implementare și niciun euro asigurat din bugetul avizat inițial de 10 milioane euro.

***