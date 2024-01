Proiect / Fugarii vor plăti costul repatrierii – în 2023 s-au cheltuit 10 mil. cu aducerea lor

Un proiect de lege ce prevede suportarea de către fugari a cheltuielilor de repatriere a fost pus în dezbatere de către Ministerul Justiției.

Reglementarea va acoperi toate aceste cheltuieli, ce pot ajunge și la 25.000 de euro, pentru o persoană. În 2023, statul român a alocat acestui capitol peste 10 milioane de lei, conform Notei de fundamentare a proiectului aflat în dezbatere.

Proiectul conține soluții diferite pentru cele două categorii de fugari:

fugarii care se sustrag în cursul urmăririi penale şi a judecăţii – cheltuielile cu aducerea în ţară vor fi adăugate celolalte cheltuieli legate de proces, costuri legate de expertiză, onorariul de avocat

în cazul celor care fug după ce pronunțarea pedepsei cu închisoarea, cheltuielile cu aducerea lor pot fi recuperate printr-o cale separată, pe cale civilă.

Pentru repatriere, transportul se face doar cu avionul, ceea ce presupune cumpărarea a trei bilete de, pentru fugar și doi ofițeri de poliție din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, pentru care trebuie suportate și cazarea, diurna și celelalte cheltuieli.

Statistica fugarilor:

2020 – a fost dispusă urmărirea internațională pentru 1.260 de persoane

2021 – 1.420 de persoane

2022 – 1.574

2023 – 1.530 de persoane date în urmărire internațională

”Putem să vorbim de cazuri de fugari în care aducerea lor în ţară sunt relative mici costurile, dar putem să vorbim şi de cazuri de fugari aduşi de la capătul lumii, cazuri care să implice costuri foarte, foarte mari. Acest fenomen al fugarilor a fost în creştere, de la an la an, anul 2023 este primul an în care putem să constatăm o scădere”, a declarat marți ministrul Justiției, Alina Gorghiu, într-o conferință de presă.

586 de misiuni de repatriere, anul trecut

”Dacă pornim de la premiza ca anul trecut Ministerul Afacerilor Interne a organizat un număr de 586 de misiuni pentru a putea aduce în ţară respectivele persoane care au fugit, va trebui să facemun calcul şi vă pot preciza că numai anul trecut, statul român a cheltuit ca să aducă înapoi fugari o sumă peste 10 milioane de lei. Eu spun că este mult, raportat la faptul că acea persoană a decis să nu execute pedeapsa în România. Mi se pare incorect ca statul român să suporte şi costurile aducerii lui în ţară. Pentru un fugar adus pe cale terestră, dintr-o ţară vecină, costurile sunt mai mici, pentru fugarii pe care i-am adus din Madagascar costurile au fost foarte mari. Dacă ai avut bani să fugi în Madagascar, sigur găseşti bani să suporţi cheltuielile de aducere în ţară”, a mai explicat ministrul Gorghiu.

Reamintim că anul trecut a fost votată Legea fugarilor, care prevede sancțiuni suplimentare pentru condamnații care nu sunt găsiți de autorități și nu se predau în șapte zile de la pronunțarea sentinței definitive. Infracțiunea este asimilată celei de evadare și se pedepsește cu închisoarea între șase luni și trei ani.

