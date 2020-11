Programul SURE: Comisia Europeană încă nu a repartizat României nici un euro din cei 31 de miliarde atrași prin obligațiuni UE

de Adrian N Ionescu , 18.11.2020

Comisia Europeană a repartizat unui număr de 9 țări cele 14 miliarde de euro atrase prin emisiunea de obligațiuni UE de săptămâna trecută, în cadrul programului SURE de susținere a cheltuielilor sociale ale statelor membre.

România nu se numără printre cele 9 beneficiare, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Au primit:

Croația 510 milioane euro, Cipru 250 milioane euro, Grecia 2 miliarde euro, Italia – alte 6,5 billion față de cele primte deja, Letonia 120 milioane euro, Lituania 300 milioane euro, Malta 120 milioane euro, Slovenia 200 milioane euro și Spain alte 4 miliarde de euro, în plus față de cele primte deja.

România nu a primit nimic nici din cele 17 miliarde de euro obținute de Comisie în prima tranșă de emisiuni de obligațiuni care a avut luna trecută, după care Italia a primit 10 miliarde euro, Spania 6 miliarde euro și Polonia 1 miliard euro.

României i s-au alocat 4,099 miliarde de euro din bugetul total al intrumentului SURE („Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency).

„Următoarele viramente vor avea loc pe parcursul lunilor următoare, după emisiunile de obligațiuni corespunzătoare”, mai spune comunicatul citat.

Instrumentul SURE vizează 18 țări

SURE constă în împrumuturi care vor fi acordate pentru susținerea a 18 țări în eforturile de a aface față „creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru a păstra forța de muncă ocupată”, mai precis un sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în condițiile epidemiei coronavirus.

Dintre măsuri eligibile pentru finanțarea prin SURE, se remarcă șomajul tehnic, programul de muncă flexibilă, alte astfel de scheme destinate unor categorii de liber profesioniști a căror activitate a fost redusă/întreruptă urmare a pandemiei COVID-19, precum și sporuri și alte măsuri similare acordate personalului medical pentru recunoașterea meritelor acestora. Acordarea împrumutului se face în baza Regulamentului (UE) 2020/672.

Caracteristicile împrumutului acordat României sunt: