Problemele de cash: Companiile care execută proiecte pe fonduri europene cer introducerea ”recepției provizorii” pentru lucrările avansate

Just Business

de Razvan Diaconu , 15.4.2020

Companiile care lucrează cu primăriile pe proiecte finanțate cu bani europeni au probleme de cash și speră că guvernul va veni cu o reglementare care să deblocheze problema.

E vorba de lucrările aflate într-un stadiu avansat, executate de companii private, care nu pot fi plătite decât la recepția finală – recepție pe care criza Covid o întârzie.

Valer Blidar, CEO-ul Astra Vagoane Călători, explică, pentru cursdeguvernare.ro, situația în care se află compania sa. Astra Vagoane Călători are în executare comenzi de tramvaie pentru mai multe orașe din România – Cluj-Napoca, Oradea, Galați etc.

”Nu știu cât va mai dura criza corona, dar va mai dura. Ușor, ușor, rămânem fără bani. Avem producție terminată în procent de 90%, de 85, de 80% – o valoare mare de producție. Dar dacă n-o vindem, nu încasăm banii. Or, guvernul, prin instituțiile sale, ar putea modifica anumite reglementări în situația de față. În ce sens? Să apară – sigur, ocazional, dar doar pe perioada asta a crizei corona – așa-zisele, aveam înainte, recepții provizorii. Adică, ai recepționat producție de 80%, să poți să plătești 50%.

Dacă s-ar face asta și primăriile ne-ar putea plăti în urma unei recepții provizorii pe procentul executat, ne-am rezolva problemele de cash-flow.

În felul ăsta, n-avem nevoie de nicio amânare la plată, ne putem plăti taxele, impozitele la timp, salariile, nu pierde nimeni. Dacă tot e vorba de niște fonduri europene, de ce să stea acolo când tu poți să le folosești în mod corect, transparent și legal.” – potrivit industriașului.

Valer Blidar spune că, în ce privește Astra, are blocate circa 40 de milioane de lei în producție aflată la 80% din execuție, iar introducerea în perioada crizei a recepției provizorii le-ar permite autorităților contractante să achite o parte din bani.

Problema e valabilă, însă, nu doar pentru Astra Vagoane Călători, ci și pentru alte companii private care au câștigat licitații cu administrațiile publice, care nu ar mai fi constrânse să ceară amânări la plata taxelor dacă ar putea încasa procente din valoarea lucrărilor aduse până aproape de finalizare.

Ministerele care, potrivit antreprenorilor, ar putea rezolva această problemă ar fi Ministerul Dezvoltării și cel al Fondurilor Europene.