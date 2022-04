Prevalenţă generală de 2,35% la virusul hepatitic B sau C

Din peste 50.000 de români testați gratuit pentru depistarea virusului hepatitic B sau C, 1.209 persoane au fost depistate pozitiv, scrie Agerpres.



În proiectul LIVE(RO)2-SUD s-au implicat peste 150 de medici de familie din patru judeţe, colectivul medical de specialitate gastroenterologie/hepatologie şi medicină internă din trei spitale de referinţă şi peste 50.000 de persoane testate pentru depistarea infecţiei cu virusul hepatitic B sau C.

În urma efectuării testării au fost depistaţi pozitiv 1.209 pacienţi, rezultând o prevalenţă generală de 2,35% în rândul persoanelor testate prin acest program, 31.790 femei şi 19.634 bărbaţi.

Dintre persoanele depistate pozitiv – 730 sunt infectate cu virusul hepatitic B, 468 cu virusul hepatitic C şi 11 persoane care au coinfecţie B plus C.



În funcţie de gen, prevalenţa hepatitei B este mai mare în rândul bărbaţilor, respectiv 1,71% faţă de femei, unde este 1,24%.

În cazul hepatitei C, lucrurile stau diferit, prevalenţa în rândul femeilor este 1,17%, iar în cazul bărbaţilor este de 0,49%.



„Hepatitele virale reprezintă una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică din România, atât prin prevalenţă, cât şi prin consecinţele pe termen lung: ciroza hepatică şi complicaţiile ei, insuficienţa hepatică, cancerul hepatic şi nevoia de transplant hepatic.

Testarea salvează vieţi. Depistate la timp, hepatitele virale pot fi tratate cu rată de vindecare sau control susţinut în 95-100% din cazuri”, a declarat prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie, managerul proiectului LIVE(RO)2-SUD.



Pacienţii depistaţi pozitiv în urma efectuării testelor rapide în cabinetele de medicină de familie beneficiază de investigaţii medicale, stadializare şi indicaţie terapeutică într-unul dintre Centrele de Prevenţie înfiinţate prin proiect în cadrul Institutului Clinic Fundeni, Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Din totalul celor 1.209 pacienţi depistaţi pozitiv prin programul de testare, 706 au ajuns deja într-unul dintre centrele de prevenţie.



În acest moment, programul de testare se derulează în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Dolj şi Olt, testarea se face în cabinetele medicilor de familie afiliaţi, prin teste rapide omologate la nivel internaţional. Rezultatele se obţin în 15 minute de la efectuarea testului. În luna mai, programul de testare va fi lansat şi în judeţele Prahova şi Mehedinţi.



Proiectul LIVE(RO) 2 SUD este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-SIDA şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional capital Uman 2014-2020.