Președintele Iohannis: Premierul are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine

de Razvan Diaconu , 9.7.2021

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că premierul este responsabil pentru buna funcţionare a Guvernului şi are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine.

“Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă, Guvernul are tot sprijinul partidului şi are tot sprijinul coaliţiei din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru înseamnă că a făcut o evaluare şi ştie ce face. Premierul este cel care ştie cum funcţionează Guvernul şi până la urmă premierul este responsabil pentru buna funcţionare a Guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine”, a spus şeful statului, înainte de participarea la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări de la Sofia, potrivit Agerpres.

Şeful statului a fost întrebat dacă Guvernul mai are sprijinul PNL, în contextul unei rupturi dintre premier şi partid în cazul remanierii lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe.

Premierul a anunțat joi, după ședința de guvern, demiterea ministrului de Finanțe. Florin Cîțu a declarat că Alexandru Nazare a refuzat să își dea demisia.

”Decizia am luat-o după o analiză la șase luni. Avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor”, a spus premierul, întrebat fiind care sunt motivele revocării ministrului finanțelor.

Florin Cîțu a mai spus că la ministerul Finanțelor va fi efectuat și un control de către Corpul de Control al premierului.

Premierul a mai precizat: ”În cursul zile de marţi, am informat toţi liderii coaliţiei despre decizia mea de a îl remania pe dl ministru Nazare”.